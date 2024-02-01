Narin’in köyünden 12 kişi tutuklu!

HER ŞEYİ GÖRDÜ MÜ

Anne Yüksel Güran





Narin’in öldürüldüğü saatlerde evde olduğu, hatta öldürülmesine de şahit olmuş olabileceği şüphesi var. Baştan beri çelişkili görülen açıklamaları söz konusu. “Kasten öldürmeye iştirak etmek” suçlamasıyla tutuklu. Enes’in kolundaki ısırıkların, annenin Narin’i onun elinden kurtarmaya çalışırken oluştuğu şüphesi de var.

BİR NUMARALI ZANLI

Amca Salim Güran

Bütün olayların merkezinde. Savcılığın “cinayetin faili” diye tutukladığı tek kişi. Olay günü Narin’in evinin civarında olduğu ve “itirafçı” Nevzat ile de irtibatlı olduğu teknik delillerle sabit. Arama sürecindeki yanlış yönlendirmelerin de azmettiricisi.

CESEDİ SAKLADI

Nevzat Bahtiyar

Soruşturmadaki en somut ve iddialı bilgileri veren kişi. Ailenin komşusu, Salim Güran’ın yakın arkadaşı. Narin’i Salim’in öldürdüğünü ardından da cesedi yok etmesi için kendisine teslim ettiğini söylüyor. Detaylarda çelişkileri olsa da bütün ifadelerinde bu temayı işliyor.

KATİL Mİ İŞTİRAKÇİ Mİ

Abi Enes Güran





Narin’in öldürüldüğü değerlendirilen saatlerde evde olduğu kendi ifadesiyle de sabit. Kolundaki iki ısırık izinden birinin kime ait olduğu ve neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. “Kasten öldürmeye iştirak etmek” suçundan tutuklandı. Ama cinayeti aslında onun işlediği bütün ailenin de bunu gizlemek için kenetlendiği yönünde de ciddi şüpheler var.

2 KEZ NARİN’İN EVİNE GİTMİŞTİ

Yenge Hediye Güran

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Amca Fuat Güran’ın eşi. Narin’in öldürüldüğü düşünülen saat aralıklarında Narin’in evine iki kere gitmiş. Abi Enes de ifadesinde Hediye’nin 16.00 civarında evlerinde olduğunu söylüyor. 3 gün gözaltında kaldı. Çok önemli bilgiler verebileceği düşünülüyordu. Ancak o da “bilmiyorum, görmedim” şeklinde ifade verdi. “Kasten öldürmeye iştirak etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Savcıya göre o da olayın merkezindeydi.

İŞÇİNİN OĞLU YARDIM MI ETTİ

Ramazan Atasoy

Salim Güran’ın işçisinin oğlu. 15 yaşında. O gün tarlada Salim Güran ile gün boyu birlikte olduklarını söylüyor. İfadelerindeki zaman detaylarında belirgin çelişkiler tespit edildi. Telefondan çıkan “daha ölmemiş…” ifadesinin yer aldığı diyalog çok dikkat çekti. “Kasten öldürmeye iştirak” suçlamasıyla tutuklanan 4’üncü kişi.

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DELİLLERİ KARARTMAKLA SUÇLANANLAR

* Amca Fuat Güran: Olay günü Van’daydı. Geldikten sonra arama çalışmalarına katıldı. Bu süreçteki elektrik kesintileri ve yangınlardan dolayı sorgulandı. “Delil yok etmek ve suçluyu kayırmak” suçlamasıyla tutuklu. Arama yapan jandarmaları gizlice dinlemeye çalıştığına dair tutanak var.

* Yenge Maşallah Güran: Büyük amca Hüseyin’in eşi. Narin kursa giderken en son 14.00’de evlerine uğramıştı. Narin’in teyzesi Yasemin’in “Siz sustuğunuz için böyle oldu” diyerek kavga ettiği kişi. “Delil yok etmek ve suçluyu kayırmak” suçlamasıyla tutuklu.

* Kuzen Birsen Güran: Narin’in kuzeni ve Maşallah’ın da kızı. Aramalar sırasında Salim Güran’ın yönlendirmesiyle Narin’i en son gördüğü saati 14.00 olarak değil kasten 17.40 olarak jandarmaya söyledi. Annesiyle aynı suçlamadan tutuklu.

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* Kuzen Muhammet Kaya: Narin’in halasının oğlu. Narin’e ait olduğu düşünülen bir terliği gördüğü halde jandarmaya bildirmedi. Arama faaliyetlerini etkilemeye çalışanlardan biri olarak görülüyor. Tutuklanma sebebi “Delil yok etmek ve suçluyu kayırmak.”

* Enişte Mehmet Şevket Kaya: Narin’in halasının kocası, Muhammet Kaya’nın da babası. Ellerindeki plastik çubuklarla elektrik tellerini birbirine çarptırıp elektrik kesintisi ve yangın oluşturmaktan sorgulandı. Oğluyla aynı suçlamadan tutuklu.

* Mehmet Selim Atasoy: Salim Güran’ın işçisi ve tutuklu Ramazan Atasoy’un da babası. O güne dair çelişkili ifadeler vermek ve soruşturma makamlarını yanıltmaya çalışmak suçlamasıyla tutuklandı.

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SERBEST OLANLAR

* Baba Arif Güran: Olay günü Batman’daydı. Cesedin bulunmasından sonra o da gözaltına alındı, serbest kaldı. Kızı Narin’i Nevzat Bahtiyar’ın öldürdüğünü düşünüyor ve onu suçluyor.

* Hala Azize Kaya: Narin’in cesedi bulunmadan birkaç gün önce “Aile Meclisi” toplandığını ve bu sürecin konuşulduğunu ifadesinde anlattı.

* Amca Ömer Faruk Güran: Narin’in amcası. Aylık gelirinin 400 bin lira civarında olduğunu söyledi. Diyarbakır’da galericilik yapıyor. Narin’in kaybolduğunu duyunca köye gelmiş. O da çıkan yangınlar ve elektrik kesintilerinden dolayı sorgulandı. Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

* Amca Kurtuluş Güran: Narin’in arama çalışmalarına katıldı. Adli kontrol tedbiriyle serbest.

* Kuzen İsa Kaya: Sahte ihbarlarla jandarmayı yanıltmaya çalışmak suçlamasıyla gözaltına alındı, serbest.

* Kuzen Şeyma Kaya: İsa ile aynı suçlamadan gözaltına alındı, o da serbest.

* Büyük amca Hüseyin Güran: Arif Güran ve Salim Güran’ın amcası. İfadelerde “Büyük Amca” diye geçen kişi. Ailede en çok sözü geçenlerden biri. Birsen ve Melike Güran’ın babası. Gözaltına alınmadı, hakkında doğrudan bir suçlama henüz yok.

* Büyük amca Ali Rıza Güran: Arif ve Salim Güran’ın amcası. O da “Büyük Amca” denilenlerden biri. Azize Kaya’nın ifadesine göre “Aile Meclisi” onun çağrısıyla toplanmıştı. Hakkında henüz bir suçlama yok.

* Yenge Melek Güran: Salim Güran’ın eşi. İfadesinde arabadan çıkan DNA için “Narin kaybolduğu gün araç eşimdeydi. Narin arabayı süremeyeceğinden eşimden şüphelendim” diyerek dikkat çekti. Serbest bırakıldı.

* Kuzen Uğurcan Güran: Düğün hazırlıkları yapılan kişi. Serbest.

* Kuzen Melike Güran: Birsen’in küçük kardeşi, 15 yaşında. O da ablası gibi Narin’i ne zaman gördüğü konusunda yalan söyledi.

* Amca Barış Güran: Salim Güran’ın ona “Siz karışmayın ben hallederim” dediği iddiasını reddetti. Serbest.

* Amca Memduh Güran: İfadesinden sonra serbest bırakıldı.

* Amca Halil İbrahim Güran: İfadesinden sonra serbest kaldı.

* Kuzen Osman Güran: O da arama çalışmalarında yer aldı, gözaltına alındıktan sonra ifade verip serbest kaldı.

* Teyze Yasemin Gül: Cenazenin bulunduğu gün, “Siz sustuğunuz için böyle oldu” diyerek Narin’in yengesi ve kuzenlerine saldırdı.

* Amca Erhan Güran: Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası. Basına verdiği demeçte, “Katil kardeşim de olsa cezasını çeksin” dedi.

* Ağabey Baran Güran: Narin’in en büyük ağabeyi. Hiç gözaltına alınmadı, hakkında bir suçlama da yok. Nevzat Bahtiyar’dan şüphelendiğini söylüyor.