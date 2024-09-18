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BOTAŞ ve TotalEnergies arasında 10 yıllık LNG anlaşması imzalandı

BOTAŞ ve TotalEnergies arasında 10 yıllık LNG anlaşması imzalandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Eylül 2024 - 10:42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Anlaşma 2027 yılından başlamak suretiyle 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküp 16 kargoluk LNG’nin Türkiye’ye teslimini içeriyor. Dolayısıyla aslında 16 milyar metreküplük bir anlaşma” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve TotalEnergies arasındaki uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması kapsamında 10 yılda toplam 16 milyar metreküp LNG tedarik edileceğini bildirdi.

BOTAŞ ve TotalEnergies arasındaki LNG anlaşmasının imza töreni, ABD’nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumunda gerçekleştirildi.

Bayraktar, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enerjide ithalata bağımlı bir ülke olarak piyasadaki anlık gelişmelerden Türkiye’yi ve vatandaşları korumak üzere enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin önemli stratejilerden biri olduğunu söyledi.

Doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarını farklı kaynaklardan tedarik edebilmenin ana hedeflerinden olduğunu belirten Bayraktar, bu hedef doğrultusunda da çok uzun yıllardır ortaya konulan bir altyapı yatırım süreci olduğuna dikkati çekti.

Bayraktar, gazı sadece boru hatlarıyla değil, aynı zamanda gemilerle LNG olarak tedarik etme hedefiyle yola çıktıklarına değinerek, “Bu anlamda yaptığımız yatırımlarla bugün Türkiye’deki yıllık olarak kullandığımız gaz ihtiyacının rahatlıkla yarısını sıvılaştırılmış şekilde alabilecek hale geldik.” diye konuştu.
Daha önce spot olarak yapılan LNG alımlarının anlaşmalarla uzun döneme yayıldığına işaret eden Bayraktar, “TotalEnergies ile yaptığımız anlaşma 10 yılı kapsıyor. 2027 yılından başlamak suretiyle 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküp 16 kargoluk LNG’nin Türkiye’ye teslimini içeriyor. Dolayısıyla aslında 16 milyar metreküplük bir anlaşma.” bilgilerini paylaştı.

Bayraktar, anlaşmanın son derece esnek şartlara, rekabetçi koşullara sahip olduğunu vurgulayarak, uzun vadede Türkiye’de gazı ucuzlatma hedefi doğrultusunda önemli katkı sunacağını kaydetti.

“REKABETÇİ ŞARTLARDA GAZ TEDARİK ETMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yapılan altyapı yatırımlarıyla Türkiye’nin, ihtiyacı olan 50 milyar metreküpün üzerinde gaz alabilecek konuma geldiğini ifade eden Bayraktar, ülkenin kendi üretimi, mevcut boru hatları ve tedarik anlaşmaları kapsamında yaklaşık giriş kapasitesinin 80 milyar metreküpü rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu anlattı.
Bakan Bayraktar, 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Türkiye’nin Avrupa’nın dördüncü büyük doğal gaz piyasası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Geri kalan miktarı Avrupa’daki müşterilere ihraç edebilecek noktadayız. Türkiye’de farklı kaynaklardan gelen gazları karıştırmak suretiyle bir ‘Türk harmanı’ oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa’daki müşterilere, özellikle Güneydoğu Avrupa’daki gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız. Şu anda küçük miktarlarda Bulgaristan’a, Romanya’ya, Macaristan’a bu gazı ihraç ediyoruz. Bunu inşallah Türkiye ve BOTAŞ olarak daha büyük miktarlarda da yapacak hale geleceğiz.”

Mevcut boru hatlarıyla ilgili kontratların yenilenmesi sürecini de yürüttüklerini anlatan Bayraktar, “En ucuz kaynaktan en rekabetçi şartlarda gaz tedarik etmek için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

BOTAŞ, mayısta ABD’li ExxonMobil firmasıyla yıllık 2,5 milyon ton (yaklaşık 3,2 milyar metreküp) kapasiteli 10 yıllık anlaşma imzalamıştı. Bu ayın başında da Shell ile 2027’den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG tedariki için anlaşmaya varılmıştı.

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