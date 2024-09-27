Narin’in annesi ve ağabeyi ile ilgili karar verildi. Artık yasak!!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında toplam 12 kişi tutuklu bulunurken, dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

AMCA YÜKSEK GÜVENLİKLİ HÜCREYE NAKLEDİLDİ

Narin Güran’ın tutuklu amcası Salim Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Salim Güran, T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye nakledildi.

TV100 muhabiri Canan Altıntaş’ın aktardığı bilgilere göre, “Salim Güran, T tipi cezaevinde tek kişilik hücredeydi ancak dün gece itibarıyla aynı kampüs içinde yüksek güvenlikli izole bir hücreye konuldu. Bu hücrede televizyon yok ve akrabalarıyla görüşme imkanı bulunmuyor. Soruşturma tamamlanana kadar Salim Güran’ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek.”

ANNE VE AĞABEY AYNI HÜCREDE TUTULACAK

Tutuklu bulunan diğer isimler, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve diğer tutuklular da tek kişilik hücrelerde tutuluyor ve birbirleriyle veya akrabalarıyla görüşmeleri yasak.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, cinayetin kısa sürede aydınlatılacağını belirtti.

“BU İŞ ÇOK GEÇMEDEN AÇIKLIĞA KAVUŞACAK”

Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Millet olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu tür dramların bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Toplum ve aile olarak bu olaydan birçok ders çıkarmalıyız. Jandarma ve emniyet güçlerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sürecin bu noktaya gelmesinde medyanın da sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünüyoruz. Cinayetin çok kısa sürede aydınlatılacağına inanıyoruz. Bu iş çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacak.”