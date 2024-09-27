Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Narin’in annesi ve ağabeyi ile ilgili karar verildi. Artık yasak!!

Narin’in annesi ve ağabeyi ile ilgili karar verildi. Artık yasak!!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
27 Eylül 2024 - 16:45

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Son gelişmelere göre, Narin’in amcası Salim Güran, yüksek güvenlikli bir hücreye nakledildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran da tek kişilik hücrelerde tutulmaya devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında toplam 12 kişi tutuklu bulunurken, dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

AMCA YÜKSEK GÜVENLİKLİ HÜCREYE NAKLEDİLDİ

Narin Güran’ın tutuklu amcası Salim Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Salim Güran, T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye nakledildi.

TV100 muhabiri Canan Altıntaş’ın aktardığı bilgilere göre, “Salim Güran, T tipi cezaevinde tek kişilik hücredeydi ancak dün gece itibarıyla aynı kampüs içinde yüksek güvenlikli izole bir hücreye konuldu. Bu hücrede televizyon yok ve akrabalarıyla görüşme imkanı bulunmuyor. Soruşturma tamamlanana kadar Salim Güran’ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek.”

ANNE VE AĞABEY AYNI HÜCREDE TUTULACAK

Tutuklu bulunan diğer isimler, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve diğer tutuklular da tek kişilik hücrelerde tutuluyor ve birbirleriyle veya akrabalarıyla görüşmeleri yasak.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, cinayetin kısa sürede aydınlatılacağını belirtti.

“BU İŞ ÇOK GEÇMEDEN AÇIKLIĞA KAVUŞACAK”

Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Millet olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu tür dramların bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Toplum ve aile olarak bu olaydan birçok ders çıkarmalıyız. Jandarma ve emniyet güçlerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sürecin bu noktaya gelmesinde medyanın da sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünüyoruz. Cinayetin çok kısa sürede aydınlatılacağına inanıyoruz. Bu iş çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacak.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunus Emre Geçti, karakoldan nasıl firar etti?Yunus Emre Geçti, karakoldan nasıl firar etti?
AK Parti’de flaş karar: Kimler görevden alınacak?AK Parti’de flaş karar: Kimler görevden alınacak?
Motorin fiyatlarına zam geldi, tabelalar değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları…Motorin fiyatlarına zam geldi, tabelalar değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak!Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak!
Serhat Akın’ın vurulma anı kamerada! Motosikletle kaçmış…Serhat Akın’ın vurulma anı kamerada! Motosikletle kaçmış…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HÜLYA’NIN HAYATINI KADİR KURTARMIŞ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YALI ÇAPKIN İKİ OYUNCULARI TACİZ EDİLDİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin’in annesi ve ağabeyi ile ilgili karar verildi. Artık yasak!!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel ‘rüşvet’ sessizliğini bozdu! ‘Böyle bir şeye niyet etmek…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz Akkaya’dan babasına kırgın veda: Beni son senelerde çok üzdün!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu için istenen siyasi yasak AK Parti’yi ikiye böldü! Detaylar kulislerden sızdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunus Emre Geçti, karakoldan nasıl firar etti?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’de flaş karar: Kimler görevden alınacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Motorin fiyatlarına zam geldi, tabelalar değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak!
SON DAKİKA HABERLERİ
Motorin fiyatlarına zam geldi, tabelalar değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları…Eylül 27, 2024-3:52 pm
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak!Eylül 27, 2024-3:48 pm
Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyorEylül 26, 2024-4:28 pm
Araç sahipleri dikkat: Motorine zam kapıda! Tabela yine değişiyor…Eylül 26, 2024-4:27 pm
Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme! Cem Gariboğlu’nun mezarı açılacakEylül 26, 2024-1:14 pm
Emine Erdoğan Gönül Elçilerine Küresel Davet programında konuştuEylül 26, 2024-11:51 am
Erdoğan’dan Amerikan kanalında Batı ve ABD’ye israil tepkisi: Yanında duruyorlar!Eylül 26, 2024-11:40 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !