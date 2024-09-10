Narin’in amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı!

Taşantepe köyünde meydana gelen ve tüm Türkiye’nin yüreğini yaralayan Narin Güran cinayetinde Narin’in amcası ve aynı zamanda köy muhtarı olan Salim Güran’ın aracında küçük kıza ait DNA örnekleri bulunmuştu.

Amca Salim Güran zaman zaman aracını kilitlemediğini söylese de Narin’in DNA sının sürücü koltuğunda bulunması, sürücünün üzerinden koltuğa bulaştığı görüşünü kuvvetlendirmişti. Amca Salim Güran’ın Narin’in kaybolmasının sonrasında telefondaki tüm kayıtları silmesi de dikkatleri üzerine çekmişti.