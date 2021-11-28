Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Avustralya hükümeti internet trollerinin kimliğini deşifre edecek!

Avustralya hükümeti internet trollerinin kimliğini deşifre edecek!
2 views
28 Kasım 2021 - 17:24

Avustralya hükümeti internet trollerinin kimliğini deşifre edecek!

 

Avustralya hükümeti internet trollerinin kimliğini deşifre edecek

Son dönemin en büyük sorunlarından birisi olarak öne çıkan çevrimiçi şiddet ile mücadele kapsamında Avustralya hükümeti trollerin maskesini düşürme sözü verdi.

Avustralya hükümeti bugün yaptığı açıklamada, Internet trollerinin maskesini düşürmek için yasa çıkaracağını duyurdu.

AFP’de yer alan habere göre, hükümet Facebook ve Twitter gibi Sosyal Medya devlerine de yeni sorumluluklar yükleyecek.

Söz konusu yasa taslağına göre, sosyal medya platformları online trollerin kimliklerini yetkililer ile paylaşmak zorunda kalacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Scott Morrison, yasanın Avustralyalıları çevrimiçi taciz ve şiddetten koruyacağını söyledi.

Morrison gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

‘Çevrimiçi Dünya, robotların, bağnazların, trollerin ve diğerlerinin anonim olarak dolaşıp insanlara zarar verebileceği, onları taciz edebileceği, zorbalık yapabileceği bir yer olmamalı.’

‘VAHŞİ BATI’ BENZETMESİ

Dijital dünyayı ‘Vahşi Batı’ olarak tanımlayan Morrison, ‘Bu gerçek dünyada olamaz, dijital dünyada da olmamalı’ dedi.

Yasanın 2022 yılı başlarında meclise sunulacağını belirten Başsavcı Michaelia Cash, ‘Mevzuat, sosyal medya platformlarının Avustralya merkezli atanmış bir kuruluşa sahip olmasını talep edecek’ dedi.

Başsavcı söz konusu yasanın gerekliliğini ‘karalayıcı yorumlarınızı yaymak için çevrimiçi anonimlik pelerini kullanmamalısınız’ sözleri ile savundu.

Cash, ayrıca online suç işlediği saptanan kişinin yorumunu kaldırması ve zarar gören tarafın da şikâyetini geri çekmesi durumunda kimliğin anonimliğini koruyacağının altını çizdi.

Muhalefet lideri Anthony Albanese ise herkes için daha güvenli bir çevrimiçi ortamı destekleyeceğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hülya Avşar Dekoltesiyle Yine Yürek HoplattıHülya Avşar Dekoltesiyle Yine Yürek Hoplattı
Defne Samyeli’nin pişmanlığı!Defne Samyeli’nin pişmanlığı!
Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı! Maaşları 20 bin TL’ye kadar çıktıBu mesleği yapanı bulmak zorlaştı! Maaşları 20 bin TL’ye kadar çıktı
Beşiktaş’ta Alex Teixeira şoku! Adalesinde yırtık tespit edildi…Beşiktaş’ta Alex Teixeira şoku! Adalesinde yırtık tespit edildi…
2021 Yılın Miss Humanity Yarışmasına Son 2 Gün! Gözler onun üstünde2021 Yılın Miss Humanity Yarışmasına Son 2 Gün! Gözler onun üstünde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul’da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar Dekoltesiyle Yine Yürek Hoplattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avustralya hükümeti internet trollerinin kimliğini deşifre edecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli’nin pişmanlığı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu mesleği yapanı bulmak zorlaştı! Maaşları 20 bin TL’ye kadar çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’ta Alex Teixeira şoku! Adalesinde yırtık tespit edildi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2021 Yılın Miss Humanity Yarışmasına Son 2 Gün! Gözler onun üstünde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şaşırtan iddia! Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Hülya Avşar Dekoltesiyle Yine Yürek HoplattıKasım 28, 2021-5:31 pm
43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!Kasım 25, 2021-1:49 pm
Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamışKasım 25, 2021-12:48 pm
Bakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya yakınızKasım 25, 2021-12:27 pm
Türkmen güzelle teklifler yağdıKasım 22, 2021-4:13 pm
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk: Tek başıma mücadele ettimKasım 22, 2021-2:49 pm
Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!Kasım 8, 2021-6:20 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !