Narin’in ailesi cinayetle ilgili iddiaları iç ve dış mihraklara bağladı!

Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan Narin Güran’ın cesedi, evine bir kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu.

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında aile üyeleri, amcalar, yengeler ve akrabalar yer aldı. İfadeleri alınan Narin’in annesi ve babası dahil 9 kişi için tutuklama talebi geldi.

“DIŞ GÜÇLER VE YERLİ UZANTILARINA BAĞLAMAKTAYIZ”

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Güran ailesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz, ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız” denildi.

Güran ailesi, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin tüm birimleri bu süreçte tüm imkanlarıyla olayın çözümü için seferber olmuştur. Kızımızın cansız bedeni nasıl bulunduysa, olayın çözüleceğine ve fail veya faillerin bulunacağına inancımız tamdır. Ancak bu süreçte aile fertleri olarak acı ve keder içerisindeyken, görsel ve yazılı medyada merhume kızımız Narin suistimal edilerek ailemize ve şüpheli olarak tutulan aile fertlerine acımasız saldırılar ve iftiralar yapılmaktadır.

Bu süreçte hakikatin tezahürü için uğraşan tüm devlet büyüklerimize, bunca baskılara rağmen bizim suçsuzluğumuza inanarak bizden desteklerini esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemizdeki tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının acımızı siyasi malzeme yapmamasını ve mahkemenin neticesini beklemelerini istirham ederiz.”