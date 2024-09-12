Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Narin’in ailesi cinayetle ilgili iddiaları iç ve dış mihraklara bağladı!

Narin’in ailesi cinayetle ilgili iddiaları iç ve dış mihraklara bağladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
12 Eylül 2024 - 17:44

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken aileden dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan Narin Güran’ın cesedi, evine bir kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu.

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında aile üyeleri, amcalar, yengeler ve akrabalar yer aldı. İfadeleri alınan Narin’in annesi ve babası dahil 9 kişi için tutuklama talebi geldi.

ba1.jpg

“DIŞ GÜÇLER VE YERLİ UZANTILARINA BAĞLAMAKTAYIZ”

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Güran ailesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz, ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız” denildi.

Güran ailesi, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin tüm birimleri bu süreçte tüm imkanlarıyla olayın çözümü için seferber olmuştur. Kızımızın cansız bedeni nasıl bulunduysa, olayın çözüleceğine ve fail veya faillerin bulunacağına inancımız tamdır. Ancak bu süreçte aile fertleri olarak acı ve keder içerisindeyken, görsel ve yazılı medyada merhume kızımız Narin suistimal edilerek ailemize ve şüpheli olarak tutulan aile fertlerine acımasız saldırılar ve iftiralar yapılmaktadır.

Bu süreçte hakikatin tezahürü için uğraşan tüm devlet büyüklerimize, bunca baskılara rağmen bizim suçsuzluğumuza inanarak bizden desteklerini esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemizdeki tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının acımızı siyasi malzeme yapmamasını ve mahkemenin neticesini beklemelerini istirham ederiz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Miss Turkey birincisi İdil Bligen kimin kızı çıktı?Miss Turkey birincisi İdil Bligen kimin kızı çıktı?
Narin’in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararıNarin’in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Zengin Türkler nereye kaçıyorZengin Türkler nereye kaçıyor
Narin Cinayetinde yeni itiraf!Narin Cinayetinde yeni itiraf!
MSB’den Teğmenler açıklaması!MSB’den Teğmenler açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu nasıl anne! Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miss Turkey birincisi İdil Bligen kimin kızı çıktı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin’in ailesi cinayetle ilgili iddiaları iç ve dış mihraklara bağladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin’in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zengin Türkler nereye kaçıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin Cinayetinde yeni itiraf!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB’den Teğmenler açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekmeğe 2 TL zam geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Turizm adı altında atlara böyle eziyet ettiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nusret bu kez kestiği milyonluk hesapla tepki çekti
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu nasıl anne! Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarEylül 12, 2024-5:51 pm
Miss Turkey birincisi İdil Bligen kimin kızı çıktı?Eylül 12, 2024-5:48 pm
Narin’in ailesi cinayetle ilgili iddiaları iç ve dış mihraklara bağladı!Eylül 12, 2024-5:44 pm
Narin’in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararıEylül 12, 2024-5:40 pm
Zengin Türkler nereye kaçıyorEylül 12, 2024-5:36 pm
Narin Cinayetinde yeni itiraf!Eylül 12, 2024-5:30 pm
MSB’den Teğmenler açıklaması!Eylül 12, 2024-5:29 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !