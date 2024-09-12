Narin’in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında ifadesi alınan 22 kişiden 9 kişiye tutuklama talep edildi. Tutuklama talep edilenler arasında anne Yüksel Güran ve baba Arif Güran da yer aldı.

22 ŞÜPHELİ ARASINDA 6 AMCA GÖZALTINDA

8 yaşından canice katledilen Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltındaki 22 kişiden 6’sının Narin’in amcası olduğu biliniyor. Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran ve daha önce kolundaki ısırık nedeni ile önce gözaltına alınan ancak daha sonra bırakılan, sonra yeniden gözaltına alınan ağabeyi ile beraber 6 amcası da olmak üzere; amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) olduğu öğrenildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ NASIL OLDU?

8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı olan Tavşantepe Köyü’nde Kuran kursundan çıkmasının ardından kaybolmuştu.

Akşam saatlerinde ailenin ekiplere ihbarı ile beraber Jandarma ekipleri ile beraber Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Narin’in kayıp haberinin alınmasının ardından o saatlerde yoldan geçen 150 araç sorgulandı. Köydeki ev ve araçlarda aramalar yapıldı. 130 kişinin ifadesi alınırken 30 binden fazla insan kontrol edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Narin’in Kuran kursundan çıkıp eve gittiği anlar köydeki tek okul olan Tavşantepe Okulu’nun güvenlik kamerasına yansıdı. 21 Ağustos günün saat 15.15’te kamerada 4 arkadaşı ile beraber görülen Narin, evine giden patika yola girerek görüntülerden kayboldu.

Arama çalışmaları devam ederken 22 Ağustos günü Narin’in evine 3 kilometre uzaklıkta Narin’e ait olduğu tahmin edilen terlik bulundu. Bir başka terlik ise 28 Ağustos günü bu kez Narin’in evine 2 kilometre uzaklıktaki mesafede görüldü.

Fakat 2 terlikte ailenin ifadelerine göre Narin’e ait değildi. Soruşturma devam ederken Narin’in ağabeyi de kolundaki ısırık izi nedeni ile gözaltına alındı. Ancak yapılan tetkiklerde ısırık izinin de Narin’e ait olmadığı gözlemlendi. Ağabey kendisine yapılan testlerin ardından serbest bırakıldı.

AMCA SALİM GÜRAN TUTUKLANDI

Soruşturma devam ederken bu defa hem Narin’in amcası hem de köyün muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran’ın aracında yapılan incelemeler sonucunda aracından çıkan DNA’ların Narin’in DNA’sı olduğu belirlendi.

2 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılan amca Salim Güran kasten adam öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından dolayı tutuklandı.

19 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Narin’i arama çalışmaları devam ederken her gün özellikle sosyal medyada konu hakkında spekülatif haberler yayılmaya başladı. Arama çalışmaları devam ederken Jandarma Komutanı tarafından yapıan açıklama kaybolan umutların yeniden çoğalmasına neden oldu.

Ancak takip eden birkaç günde Narin’e dair olumlu hiçbir gelişme yaşanmadı. Arama çalışmaları 19’uncu günde devam ederken Narin hakkında tüm Türkiye’nin yüreğini yakan haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından verdi.

Narin’in cansız bedeni evine 1.5-2 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi yanında bir çuvalın içerisinde üzerine 15-20 kilo ağırlığında bir taşla örtülmüş şekilde bulundu.

Narin’in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖN OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM NEDENİ VE ZAMANI BELİRLENEMEDİ

Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Narin Güran’ın ön otopsi raporu açıklandı. Raporda, Narin’in bulunduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği olduğu ve cansız bedeninden 91 örnek alındığı belirtildi. Çürüme süreci nedeniyle ölüm şekli ve zamanının tespit edilemediği raporda yer aldı.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Narin’in cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve amcası Salim Güran’ın eşi bulunuyor. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan E.G.’nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

İTİRAF: “AMCA 200 BİN LİRA TEKLİF ETTİ”

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında şüphelilerden sıva ustası N.B.’nin ifadesi ortaya çıktı. N.B., amca Salim Güran’ın kendisine Narin’in cesedini saklaması için 200 bin lira teklif ettiğini belirtti. İfadesinde, cesedi battaniyeye sardıklarını ve bir çuvala koyduklarını anlatan N.B., cesedi Eğertutmaz Deresi’ne gömdüğünü itiraf etti.

DERE KENARINDA KEŞİF YAPILDI

N.B.’nin itirafı üzerine Eğertutmaz Deresi kenarında jandarma eşliğinde keşif yapıldı. Bu süreçte N.B.’nin ifadesine başvuruldu ve şüphelilerin gözaltı süreleri bir gün daha uzatıldı.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

N.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğu iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

AMCA SALİM GÜRAN’IN İFADESİ

Tutuklu amca Salim Güran’ın 11 sayfalık ifadesi de basına yansıdı. Sorulara verdiği cevaplarda, Narin’in kaybolmasından önce aile içinde yaşanan para meselelerini reddetti. Ayrıca Narin’in babası olma iddiasını da kabul etmedi.

AVUKAT DAVADAN ÇEKİLDİ

Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, yaşanan gelişmelerin ardından davadan çekildiğini açıkladı. Narin’in ölümünün ardından dosyada yer alan deliller ve sanık beyanları nedeniyle savunmaya devam edemeyeceğini belirten Toğrul, bir anne olarak olayın takipçisi olacağını vurguladı.

BAKANLAR NARİN’İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır’da Narin Güran’ın mezarını ziyaret etti. Bakanlar, Tavşantepe Mezarlığı’nda dua edip mezara çiçek bıraktı. Ziyaretin ardından bakanlar, aile üyeleriyle görüşmeden mezarlıktan ayrıldı.

24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ SORGULAR BAŞLADI

Narin soruşturmasında anne amca ve ağabeyin de aralarında olduğu 24 kişi bugün hakkında verilen ek gözaltı süresi için bugün son gündü. Cinayette şüpheli 24 kişi bugün sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildiler.

Şüpheli şahısların adliyedeki sorgulamaları başladı.