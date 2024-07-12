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Netanyahu’dan ‘saldırıların süreceği mesajı’ Philadelphia Koridoru şartı…

Netanyahu’dan ‘saldırıların süreceği mesajı’ Philadelphia Koridoru şartı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Temmuz 2024 - 11:45

İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan NetanyahuGazze‘ye yönelik saldırılar ve esir takası müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, Gazze‘ye yönelik saldırıların daha ne kadar devam edeceğine yönelik sorular geldiğini ancak ” zaman alsa da zafere ulaşıncaya” kadar bu saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

Gazze‘de esir takasına varılmasından yana olduğunu savunan Netanyahu, Hamas’ın “İsrail’i tehlikeye atacak” taleplerde ısrarcı olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, esir takası için 4 şartları olduğunu kaydederek bunlardan birinin de “Philadelphia Koridoru” olarak bilinen Gazze’nin Mısır sınırında İsrail işgalinin devam etmesi olduğunu dile getirdi.

İsrail güçleri, Gazze‘nin Mısır’a açılan tek kapısı olan Refah’ı 7 Mayıs’ta işgal etmişti. Refah’a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, bugün itibarıyla Gazze’nin Mısır sınırını tamamen ele geçirmiş durumda.

İSRAİL ORDUSU 7 EKİM’E İLİŞKİN İLK RAPORU YAYINLADI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 279 gündür devam ederken, İsrail ordusu 7 Ekim olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ilk raporu yayınladı. Raporda, ordu 7 Ekim’deki saldırılarından en kötü etkilenen topluluklardan biri olan Kibbutz Be’eri’nin vatandaşlarını koruyamadığını kabul etti.

Soruşturmanın o günkü olaylar zincirini, çatışmaları ve güvenlik güçlerinin davranışlarını incelediği belirtilen raporda, ordunun İsrail’e kitlesel bir şekilde sızması senaryosuna hazırlıksız olduğu ve bölgedeki kuvvetlerin yetersiz olduğu ifade edildi.

Olaylar başladıktan saatler sonra bile ordunun hala net bir bilgiye sahip olmadığı aktarılan raporda, Kibbutz Be’eri sakinlerinin uyarılmadığı belirtildi.

Kibbutz Be’eri’de içinde sivillerin olduğu evin tankla vurulması konusunda ordunun bir kusuru olmadığı ifade edilen raporda, “Evden silah sesleri gelmesinin ardından, kuvvetler rehineleri kurtarmak için eve saldırmaya karar verdi. Ekip, evin içindeki sivillerin tank mermilerinden zarar görmediğini tespit etti” denildi.

Evdeki sivillerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulanan raporda, ancak işaretlerin sivillerin silahlı kişiler tarafından öldürüldüklerini gösterdiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, 7 Ekim olaylarındaki güvenlik zafiyetlerine ilişkin bir devlet soruşturması açılması çağrısında bulundu.

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