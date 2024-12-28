DİYARBAKIR’DA NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Cinayetle ilgili olarak tutuklu bulunan dört sanıktan üçü, Güran ailesinin yakın akrabaları olan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ailenin üyelerinin cezalandırılması, cinayetin aile içindeki güçlü bağların ve duygusal etkilerin neden olduğu korkunç bir olay olarak görülmesine yol açtı. Bu kişilerin cezaları, olayın ardındaki acı ve travmayı gözler önüne serdi.

Diğer bir sanık olan Nevzat Bahtiyar ise, cinayetle ilgili doğrudan bir bağlantısı olmamakla birlikte, suçun işlenmesine yardımcı olma ve suç delillerini gizleme suçlarından ötürü mahkeme tarafından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bahtiyar’ın cezası, cinayetle ilgili suçlamalardan daha hafif olsa da, olayın karmaşıklığını ve sanıkların rollerini yansıtan bir karar oldu.

Duruşma, sanıkların son sözlerini söylemesiyle son buldu. Sanıklar, pişmanlıklarını dile getirseler de mahkeme heyeti, cinayetin işlenme şekli ve sanıkların suçtaki rollerini dikkate alarak, verilen cezaların adaletli olduğunu vurguladı. Aile üyeleri ve toplum, bu kararın ardından adaletin sağlandığına dair bir nebze de olsa rahatlama hissetti.

Bu davada verilen karar, yalnızca bir ailenin dramını değil, aynı zamanda toplumun adalet sistemine duyduğu güveni de yeniden sorgulayan bir dönemeç oldu. Cinayet, tüm çevresinde büyük bir üzüntü ve travma bırakırken, kararın açıklanmasıyla birlikte, başta Narin Güran’ın ailesi olmak üzere, olayın mağdurları adaletin tecelli ettiğini düşündü.

Diyarbakır’da 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Cinayeti: Aile Üyelerine Ağırlaştırılmış Müebbet, Diğer Sanığa 4 Yıl 6 Ay Ceza

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın hayatını kaybetmesine sebep olan cinayetle ilgili olarak görülen davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde önemli bir karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Yüksel Güran (Narin’in annesi), Enes Güran (Narin’in ağabeyi) ve Salim Güran’a (Narin’in amcası) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’dan bir süre haber alınamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. 19 gün boyunca kaybolan Narin Güran’ın cesedi, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Cesedin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma, cinayetin faillerinin ortaya çıkmasına olanak sağladı.

İlk etapta kaybolan çocuklarının akıbetini öğrenmeye çalışan Güran ailesi, derin bir üzüntü yaşarken, cinayet soruşturmasının ardından sanıkların yakalanıp gözaltına alınması, büyük bir şok ve üzüntüye yol açtı. İlgili soruşturma, delil toplama ve tanık ifadelerinin alınmasıyla devam etti ve cinayetle ilgili tüm şüpheliler tutuklandı.

Davanın ilk duruşmasında, sanıkların suçlarını itiraf etmeleri ve Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yaşananların ayrıntılarının ortaya çıkması, davayı önemli bir dönüm noktasına taşıdı. Bugün, ikinci duruşmanın üçüncü günü itibarıyla mahkeme, tutuklu sanıkların cezalarını belirleyerek hukuki sürecin sonlandırılmasına yöneldi.

Diyarbakır’da Korkunç Cinayet: Aile Üyelerine Ağırlaştırılmış Müebbet, Diğer Sanığa 4 Yıl 6 Ay Hapis

Sanıklardan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, diğer sanık Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen karar, cinayetin ardından yaşanan acı dolu sürecin sona ermesi için önemli bir adım oldu. Ailenin acısı devam ederken, kararın aile üyeleri için bir nebze de olsa adaletin yerini bulduğunu düşündürdüğü ifade ediliyor.

KAYNAK: medyaradar