KÜTAHYA’DA DEPREM PANİĞİ: 1 MAYIS GECESİ SALLANDI

1 Mayıs 2025 Perşembe gecesi Kütahya’nın merkezinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD’ın verilerine göre saat 00.23’te gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, özellikle merkez ilçede hissedilirken, bazı vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı. Herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, sarsıntının hafif şiddette olduğu ve normal bir tektonik hareket olduğu belirtildi.

KANDİLLİ: BÜYÜKLÜK 3.1 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü olarak Kütahya’nın merkez ilçesi gösterildi. Sosyal medyada birçok vatandaş, gece yarısı hissettikleri sarsıntıyı paylaşarak “Kütahya’da deprem mi oldu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı ve ekiplerin bölgede incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, artçı sarsıntıların olabileceğini fakat endişe verici bir durumun bulunmadığını ifade etti.

DEPREMİN DETAYLARI (AFAD VERİLERİNE GÖRE):

Tarih: 1 Mayıs 2025

Saat: 00.23

Büyüklük: 2.9 (AFAD), 3.1 (Kandilli)

Merkez Üssü: Kütahya Merkez

Derinlik: 7 kilometre

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME: ENDİŞEYE GEREK YOK

Jeoloji uzmanları, bu tür küçük ölçekli depremlerin Türkiye gibi aktif fay hattı üzerinde bulunan ülkelerde sıkça görüldüğünü belirterek, vatandaşları panik yapmamaya ve yalnızca resmi kurumlardan gelen açıklamalara kulak vermeye çağırdı.

Kütahya Valiliği ve AFAD, şu an için herhangi bir hasar tespiti bulunmadığını, durumun takip edildiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.