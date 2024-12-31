KOCAELİ GÖLCÜK’TE MÜSİLAJ ALARMI: İNSAN BOYUTUNA ULAŞTI

Gölcük Değirmendere’de müsilajın sualtındaki yayılımı kaydedildi. Deniz ekosistemine ciddi zarar veren müsilaj, birçok deniz canlısına olumsuz etkiler yapıyor.

31 Aralık 2024 – Marmara Denizi’nin en önemli çevre sorunlarından biri olan müsilaj, son olarak 2021‘de büyük bir tehdit oluşturmuştu. Ancak Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere bölgesinde yapılan incelemelerde müsilajın yeniden tespit edildiği bildirildi.

Sualtı Müsilaj Yayılımı Gözlemlendi

Gölcük Değirmendere’de suyun yüzeyinde görünmeyen ancak sualtında yoğun bir şekilde yayılan müsilaj, deniz ekosistemi için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yapılan incelemelere göre, müsilaj özellikle 0-20 metre derinlik arasında yoğunlaşmış durumda ve birçok deniz canlısına zarar vermiştir.

Deniz Canlılarına Zarar Veriyor

Müsilaj, pelajik alandaki deniz analarını hapsederken, midyelerin üzerini kapladı ve bölgenin simgesel canlılarından denizatlarını da olumsuz etkilediği gözlemlendi. Bu durum, deniz ekosistemindeki biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor.

Müsilaj Nedir ve Nasıl Oluşur?

Müsilaj, denizdeki organik ve inorganik maddelerin aşırı birikmesi sonucu oluşan yoğun, yapışkan bir madde tabakasıdır. Bu tabaka, deniz sıcaklıklarının artışı, suyun durağanlığı ve denizdeki besin tuzlarının yoğunluğu gibi faktörlerle tetiklenir. Ayrıca, denizlerdeki kirlilik ve evsel, endüstriyel atıkların yetersiz arıtılması da müsilaj oluşumunu hızlandırır. Mikroskobik alglerin aşırı çoğalması ve bu alglerin salgıladığı yapışkan maddeler birleşerek müsilaj tabakasını oluşturur.

Bu durum, denizlerin oksijen seviyesinin düşmesine yol açar ve deniz canlılarının yaşam alanlarını olumsuz etkiler.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/