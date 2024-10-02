Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş

Gönderilen kamera görüntüleri kurulan 6 kişilik ekiple incelenirken, ilk bulgular ortaya çıkmaya başladı. Daha önce askeri üs bölgesine ait olan Şahin Gözü kamerası kayıtlarına, dere kenarında iki kişinin görüntüsüne ulaşılmıştı. Bu kişilerin kim olduğu incelemeye alınırken, Narin’in cesedini taşıyıp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar’ın da dere kenarında görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerin Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı itirafı ile uyumlu olduğu öğrenildi.

Habertürk’ten Mutafa Şekeroğlu’nun haberine göre; TÜBİTAK’tan gelecek olan görüntü çözümleriyle ilgili bilirkişi raporu beklenirken, dosyada amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonlarıyla ilgili dikkat çeken yeni veriler olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonu sinyallerinin 15.21 ile 15.46 arasında birbirleriyle uyumlu olduğu belirlendi. Bu verilerle ilgili alan daraltması çalışması yapıldı