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Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş

Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2024 - 15:18
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül Pazar günü sabaha karşı cansız bedeni bir çuval içerisinde Narin Güran cinayetinde yeni deliller ve bilgiler gelemey devam ediyor. Narin Güran cinayeti soruşturmasında ‘cep telefonu alan daraltması’ yapıldı. Bu çalışmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş - Sayfa 1

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında TÜBİTAK tarafından incelenen görüntülerde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın dere kenarındaki görüntüsü tespit edildi. Görüntülerin incelenmesine devam edilirken Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran’ın cep telefonu sinyallerinin net bilgileri dosyaya girdi.

Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş - Sayfa 2

Eğertutmaz Deresi ile köyün alt kısmındaki pamuk ve mısır tarlalarının bulunduğu ovayı gören askeri üsse ait Şahin Gözü adı verilen kamera görüntüleri ile Narin’in son olarak olay günü 15.15’te görüldüğü okul ve korucu kulesine ait kamera görüntüleri, çözümü için gönderilen TÜBİTAK’ta inceleniyor

Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş - Sayfa 3

Gönderilen kamera görüntüleri kurulan 6 kişilik ekiple incelenirken, ilk bulgular ortaya çıkmaya başladı. Daha önce askeri üs bölgesine ait olan Şahin Gözü kamerası kayıtlarına, dere kenarında iki kişinin görüntüsüne ulaşılmıştı. Bu kişilerin kim olduğu incelemeye alınırken, Narin’in cesedini taşıyıp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar’ın da dere kenarında görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerin Bahtiyar’ın Narin’in cansız bedenini taşıdığı itirafı ile uyumlu olduğu öğrenildi.

Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş - Sayfa 4

Habertürk’ten Mutafa Şekeroğlu’nun haberine göre; TÜBİTAK’tan gelecek olan görüntü çözümleriyle ilgili bilirkişi raporu beklenirken, dosyada amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonlarıyla ilgili dikkat çeken yeni veriler olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonu sinyallerinin 15.21 ile 15.46 arasında birbirleriyle uyumlu olduğu belirlendi. Bu verilerle ilgili alan daraltması çalışması yapıldı

Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş - Sayfa 5

Getirilen uzman ekiple Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı cep telefonu kayıtlarının cell track verileri alındı. Yapılan titiz çalışmalarda, amca Salim ile Nevzat’ın kullandığı cep telefonlarının ilk saat 15.21’de aynı bölgede yakınlaşmaya başladıkları görüldü. Alan daraltma çalışmasında bu ikilinin saat 15.28 ile 15.46 arasında yan yana geldiği verilere ulaşıldı. Ulaşılan bu verilere göre Salim ile Nevzat’ın 18 dakika yan yana oldukları düşünülüyor

Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş - Sayfa 6

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, Güran ailesi, cinayetin aydınlatılması çabaları yerine sosyal medyada kendilerine yöneltilen eleştirilere odaklanmış durumda. Olayın toplumda yarattığı büyük tepkiye karşın, aile sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar nedeniyle Diyarbakır Adliyesi’ne 414 suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyuruları arabulucuya sevk edilerek, şikâyetlerin para karşılığında geri çekilmesi teklif ediliyor

Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş - Sayfa 7

KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Narin’in amcası köy muhtarı Salim Güran, 2 Eylül günü çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kasten öldürme’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı. Cesedi dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 10 Eylül’de ‘Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

13 Eylül’de ise anne Yüksel Güran (44), ağabey Enes Güran (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

17 Eylül’de de Narin’in yengesi, tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran, ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan tutuklandı

 

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Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş
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