NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE İKİNCİ DAVA

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin ikinci dava başladı. Aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 6’sı tutuklu 15 sanık, “suçluyu kayırma” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

6 TUTUKLU SANIK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu bulunan 6 sanık sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Toplam 15 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın çocuk olduğu belirtildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE İLK DAVADA AĞIR CEZALAR VERİLMİŞTİ

21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde, üzeri taş ve çalılarla kapatılmış halde bulunmuştu.

Olay sonrası başlatılan soruşturmada, Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran’ın cinayeti birlikte planladığı ve işlediği ortaya çıkmıştı. Üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Komşu Nevzat Bahtiyar ise Narin’in cesedini dereye gömdüğünü itiraf etmiş ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 buçuk yıl hapis cezası almıştı.

“SUÇLUYU KAYIRMA” SUÇLAMASIYLA İKİNCİ DAVA

Cinayet davasının ardından, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6’sı tutuklu 15 sanık hakkında “suçluyu kayırma” suçundan ikinci bir dava açıldı. Sanıkların, arama çalışmaları sırasında gerçek dışı beyanlarda bulundukları, jandarma ekiplerini yanıltmak için köyde yangın çıkardıkları ve bazı telefon kayıtlarını sildikleri tespit edildi.

3’ü çocuk olan sanıklar için ayrı iddianame hazırlanmış, daha sonra dosya birleştirilmişti.

SANIKLAR 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan davada, sanıkların 6 aydan 5’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Davanın ilerleyen günlerde devam etmesi ve yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/