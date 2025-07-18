NAPOLI BAŞKANINDAN OSIMHEN TRANSFERİNE ONAY

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, kulübün yıldız golcüsü Victor Osimhen’in transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. De Laurentiis, İtalyan basınına yaptığı değerlendirmede, “Osimhen’i transfer etmek isteyen kulüpler, bizim belirlediğimiz şartları karşıladığı sürece bu transfer gerçekleşebilir. Futbolda objektif olmak şart. Transferde her iki tarafın da çıkarları korunmalı,” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yıldız oyuncunun transferinin önünde bir engel kalmadığı şeklinde yorumlandı.

Osimhen’in yeni sezon kamp kadrosunda yer almaması da, oyuncunun Napoli’den ayrılacağı iddialarını güçlendirdi. Daha önce Napoli yönetiminin, Nijeryalı golcü için 75 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği biliniyordu. Ancak De Laurentiis’in son açıklamaları, transferde pazarlık payının olabileceğine işaret etti. Avrupa’nın dev kulüplerinin yanı sıra, Galatasaray’ın da Osimhen ile ilgilendiği öne sürülüyor.

Galatasaray cephesinden de konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı yönetici Abdullah Kavukçu, “Osimhen bizi çok istiyor. Ancak kendisine başka kulüpler tarafından üç yılda toplamda bizim teklifimizin 80-90 milyon Euro fazlası teklif edildi. Buna rağmen bizimle görüşmekte ısrarcı. Oyuncu, Galatasaray’a gelmeye oldukça sıcak bakıyor,” dedi. Bu açıklama, transferin Galatasaray adına da oldukça ciddiye alındığını gösteriyor.

Napoli, 2020 yılında Lille’den kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile geçtiğimiz sezon Serie A’da büyük başarı yakaladı. 25 yaşındaki forvet, ligde attığı gollerle hem takımını zirveye taşıdı hem de Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Osimhen’in geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde daha somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Transfer piyasasında büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası, Osimhen’in yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği futbol kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.