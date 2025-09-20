Filenin Efeleri Tarih Yazdı: Dünya Şampiyonası’nda Çeyrek Final

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası’nda Hollanda’yı 3-1 yenerek tarihte ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Filipinler’in Manila kentindeki Mall of Asia Arena’da oynanan mücadelede Hollanda, ilk seti 29-27 önde kapatsa da Türkiye, ikinci seti 25-23 alarak dengeyi sağladı. Ardından üçüncü ve dördüncü setleri 25-16 ve 25-19 kazanan Filenin Efeleri, maçı 3-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Namağlup ilerleyiş sürüyor

G Grubu’nda Japonya, Libya ve Kanada’yı mağlup eden Türkiye, Hollanda zaferiyle turnuvada 4’te 4 yaparak namağlup ilerliyor. Bu sonuç, Milli Takım’ın turnuvadaki en iyi performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Çeyrek final rakibi belli olacak

Türkiye, 24 Eylül’de oynanacak Polonya – Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Polonya – Kanada mücadelesi TSİ 15.00’te başlayacak.

Maç Detayları