Filenin Efeleri Tarih Yazdı: Dünya Şampiyonası’nda Çeyrek Final

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası’nda Hollanda’yı 3-1 yenerek tarihte ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Filipinler’in Manila kentindeki Mall of Asia Arena’da oynanan mücadelede Hollanda, ilk seti 29-27 önde kapatsa da Türkiye, ikinci seti 25-23 alarak dengeyi sağladı. Ardından üçüncü ve dördüncü setleri 25-16 ve 25-19 kazanan Filenin Efeleri, maçı 3-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.
Namağlup ilerleyiş sürüyor
G Grubu’nda Japonya, Libya ve Kanada’yı mağlup eden Türkiye, Hollanda zaferiyle turnuvada 4’te 4 yaparak namağlup ilerliyor. Bu sonuç, Milli Takım’ın turnuvadaki en iyi performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.
Çeyrek final rakibi belli olacak
Türkiye, 24 Eylül’de oynanacak Polonya – Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Polonya – Kanada mücadelesi TSİ 15.00’te başlayacak.
Maç Detayları
Salon: SM Mall of Asia Arena
Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Wensheng Luo (Çin)
Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19
Türkiye Kadrosu: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Can Koç, Ahmet Tümer)
Hollanda Kadrosu: Berkhout, Van Der Ent, Tuinstra, Ahyi, Plak, Koops (Jorna, Korenblek, Wiltenburg, Wijkstra, Meijs, Klok, Bak, Keemink)