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Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Aralık 2023 - 15:01
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Yapılan resmi açıklamayla teknik direktöre teşekkür edildi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

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