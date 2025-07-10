Türk Müziğinin Ustası Rüçhan Çamay Hayatını Kaybetti

Türk caz ve pop müziğinin öncü isimlerinden, sahne sanatlarının duayeni Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçının kızı, oyuncu ve şarkıcı Melike Demirağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Demirağ, “Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım… Sensizlik çok zor gelecek.” ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Çamay’ın vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

1931 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Rüçhan Çamay, küçük yaşlarda müziğe olan ilgisini keşfetti. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve şan eğitimi alarak profesyonel müzik kariyerine adım attı. Henüz 12 yaşındayken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü korosuna katıldı ve kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. 1950’li yıllarda İstanbul Radyosu’nda caz programları yaparak Türkiye’de caz müziğini geniş kitlelere tanıtan ilk sanatçılardan biri oldu.

Sanat yaşamı boyunca sadece müzikle değil, sinema ve tiyatro sahnelerinde de yer aldı. 1953 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde CBS televizyon kanalında sahneye çıkarak, uluslararası arenada performans sergileyen ilk Türk sanatçılardan biri olarak tarihe geçti. “Para Parra Parra!”, “Gönlüm Çok Zengin”, “Ne Haber” ve “Rüzgârlı Bir Akşam Üstü” gibi unutulmaz şarkılarla hafızalara kazındı.

Çamay, sadece sahnede değil özel yaşamında da sanatla iç içe bir hayat sürdü. 1953 yılında yapımcı ve yönetmen Turgut Demirağ ile evlendi. Bu evlilikten Muhteşem ve Melike isimli iki çocuğu oldu. Melike Demirağ da annesinin izinden giderek sanat dünyasında önemli bir yer edindi.

94 yıllık ömründe sayısız başarıya imza atan Rüçhan Çamay için cenaze töreni 11 Temmuz Cuma günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından gerçekleştirilecek. Sanatçının naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Türk müziğine büyük katkılar sunan ve birçok genç sanatçıya ilham kaynağı olan Rüçhan Çamay, güçlü sesi, sahne duruşu ve zarafetiyle daima hatırlanacak. Sanat dünyası, onun ardından derin bir boşluk hissedecek.