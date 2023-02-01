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Naci Görür’ü kızdıran dilekçe: Rüyamda gördüm deprem olacak

Naci Görür’ü kızdıran dilekçe: Rüyamda gördüm deprem olacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2023 - 16:27

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan bir kişi, 22 Temmuz saat 10.11’de Altınoluk Mahallesi’nde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını yazdığı dilekçeyi Edremit Belediyesi’ne gönderdi.

Naci Görür'ü kızdıran dilekçe: Rüyamda gördüm deprem olacak - Sayfa 1

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümüne günler kala deprem üfürükçüleri bu kez de Balıkesir’in Edremit ilçesinde ortaya çıktı. Edremit’te 22 Temmuz’da deprem olacağını rüyasında gördüğünü söyleyen bir vatandaş belediyeye dilekçe yolladı, ilçe halkı paniğe kapıldı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “İtibar edilmemeli” dedi.

Naci Görür'ü kızdıran dilekçe: Rüyamda gördüm deprem olacak - Sayfa 2

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan bir kişi, 22 Temmuz saat 10.11’de Altınoluk Mahallesi’nde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını yazdığı dilekçeyi Edremit Belediyesi’ne gönderdi.

Naci Görür'ü kızdıran dilekçe: Rüyamda gördüm deprem olacak - Sayfa 3

Haber Global’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre; 63 yaşında olduğunu söyleyen kişi, rüyasında daha önce 17 Ağustos Depremi ile 30 Ekim 2020 İzmir-Seferihisar depremlerini gördüğünü ve bu depremi de bildirmesinin kendisine tebliğ edildiğini yazdı.

Naci Görür'ü kızdıran dilekçe: Rüyamda gördüm deprem olacak - Sayfa 4

İlçede yaşayan vatandaşlar korkuya kapılırken, deprem uzmanları ise bu tür kişi ve iddialara kulak asılmamasını vurguladı.

Naci Görür'ü kızdıran dilekçe: Rüyamda gördüm deprem olacak - Sayfa 5

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Bugünkü atmosferde böyle işler maalesef oluyor ancak vatandaşların buna itibar etmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Naci Görür'ü kızdıran dilekçe: Rüyamda gördüm deprem olacak - Sayfa 6

Görür, “21. yüzyıldayız ve bu tarz kişilerin kesinlikle ciddiye alınmaması gerekiyor. Bu kişilere pirim vermemeliyiz. Deprem konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Naci Görür'ü kızdıran dilekçe: Rüyamda gördüm deprem olacak - Sayfa 7

Vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini dile getiren Görür, “Bu afetlerin topluma verdiği acı ortada. Önlem almak, bilime inanmak varken bu tarz kişilerin peşinden asla gidilmemelidir. Ben rüyamda gördüm deprem olacak demek bilimsellikle asla uyuşmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Naci Görür'ü kızdıran dilekçe: Rüyamda gördüm deprem olacak - Sayfa 8
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