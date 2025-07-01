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Musk-Trump Savaşı Kızıştı: Devlet Yardımı Tartışması Alevlendi

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ı sert bir dille eleştirdi. Trump, Musk’ın Amerika’daki başarısını devlet desteklerine borçlu olduğunu ifade ederek, “Hükûmetin sağladığı destekler olmasa çoktan evine, Güney Afrika’ya geri dönerdi” dedi.

Trump, Elon Musk’ın başta elektrikli araçlar olmak üzere birçok alanda devletten büyük teşvikler ve ihaleler aldığını vurguladı. Açıklamasında Musk için “Tarihin en fazla sübvanse edilen kişisi” ifadelerini kullandı. Ayrıca Musk’ın yönettiği şirketlerin kamu kaynaklarından sağlanan destekler sayesinde ayakta kaldığını ileri sürdü.

Öte yandan bu çıkış, Elon Musk’ın Trump’ın desteklediği “Big Beautiful Bill” adlı harcama ve vergi paketine karşı yaptığı sert eleştirilerin ardından geldi. Musk, bu paketi “ekonomik felaket” olarak nitelendirmiş ve destekleyen siyasetçilere karşı kampanya başlatacağını duyurmuştu.

Trump ise buna karşılık olarak, Elon Musk’ın sahip olduğu vergi indirimlerini ve federal ihaleleri sona erdirebileceği yönünde sinyaller verdi. Bu karşılıklı açıklamalar, ikilinin geçmişteki siyasi iş birliğinin sona erdiğini gözler önüne serdi

Musk-Trump Savaşı Kızıştı: Devlet Yardımı Tartışması Alevlendi
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