MÜSAVAT DERVİŞOĞLU’NDAN ÇARPICI SÖZLER! “BU DAVANIN DA SAVCISI ERDOĞAN’DIR” ÇAĞLAYAN’DA GÜNDEMİ SARSAN AÇIKLAMALAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a açılan soruşturmayı yaptı. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret ederek dikkat çekerek ifadeler kullandı.

“BU DAVANIN DA SAVCISI ERDOĞAN’DIR”

Dervişoğlu, Özdağ’a yönelik soruşturmanın detaylarını eleştirerek, “Soruşturma Antalya’da bir konuşma üzerinden görülebiliyor, Ankara’da ikamet ediyor ama İstanbul’da yapılıyor. Bu durum, ‘İstanbul’a sıkıyönetim savcılığı mı içeriyor?’ ürünlere akıllara getiriyor. geçmişi pek çok dava gibi bu davanın da savcısı Erdoğan’dır” dedi.

MİLLİYETÇİLERE VE VATANSEVERLERE BİRLEŞME ÇAĞRİSİ

Türk milliyetçileri ve vatanseverlere seslenen Dervişoğlu, şu çağrıda bulundu:

“Herkes iyi bilsin ki; Milliyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, vatanseverler artık yarışmayacaklar, birleşeceklerdir! Bu sürecin birlik ve beraberliğin başlangıcı olacaktır.”

ÖZDAĞ’A DESTEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özdağ’ın savunmasını yaptığı İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla Ankara’da gözaltına alındı ​​ve ifade vermek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Özdağ, 19 Ocak’taki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sert bir