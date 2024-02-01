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İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildi

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, adaylıktan çekildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Şubat 2024 - 15:14

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunu nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu

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