Murat Övüç ”Darp Edildim, Buradan Cesedin Çıkar Dediler!”

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, dün Bursa’da düzenlenen roman düğününde sahne aldı. Övüç, düğünde parasının ödenmediğini hatta tehdit edildiğini söyledi.

Bursa’da roman düğününde sahne alan Murat Övüç, ekibinin ve kendisinin parasının ödenmediğini hatta tehdit edildiğini anlattı.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Övüç şunları söyledi:

“SENİN BURADAN CESEDİN ÇIKAR”

“Dün Bursa Mustafa Kemal Paşa’da bir roman düğününe katıldık ama paramızı vermediler. Hadi beni boşver beni paraya ihtiyacım yok ama bari sazcıların parasını verseydiniz. Bir de beni darp ettiler. Ayıp! Ben ne roman düğünlerine katıldım ve beni pırlantalarla yolcu ettiler.

Romanlar çok kaliteli insanlar. Paramızı verin. Yoksa ben her türlü almasını bilirim. En büyük para romanlarda ama aralarında böyle pisliklerde çıkıyor. Müzisyenlerin ve benim para verilmediği için sahneye çıkmak istemedim. ‘Hayır gidemezsin. Gidersen senin buradan cesedin çıkar’ dediler. Çıktım aslanlar gibi okudum ama paramızı vermediler.”

“KARAKOLDAN GÖNDERDİLER”

Düğün sonrası karakola gittiğini ancak oradan da beklendiği cevabı alamadığını söyleyen Murat Övüç, “Sonra karakola gittim ve durumu anlattı. Onlar da ‘Bu hukuki bir işlem avukatınıza gidin’ dediler. Karakoldan da bizi tıpış tıpış gönderdiler” dedi.