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Ünlü Rapçi Murda Gözaltına Alındı !

Ünlü Rapçi Murda Gözaltına Alındı !
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18 Ekim 2021 - 13:17
‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan havalimanında gözaltına alındı. Şarkıcı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunda “Murda” ismiyle bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı M. Önder Doğan’ı (37) şarkı sözlerinde uyuşturucuya özendirdiği için gözaltına aldı.

Duman, Pahalı, Eh Baba” şarkılarında yer alan bazı sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiğinin belirlendiği ifade edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

M. Önder Doğan’ın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ülkemize giriş yapacağı tespit edilince İstanbul Polisi harekete geçti. Doğan, saat 19.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere “Adli Kontrol” kararıyla serbest bırakıldı.

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