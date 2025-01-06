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  3. MURAT ÖVÜÇ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

MURAT ÖVÜÇ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Övüç’ün sosyal medyada başörtüsü takarak yaptığı videolar nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Övüç, Beyoğlu’nda gözaltına alınarak emniyette ifadesi alındı.

DİĞER SUÇ KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde Övüç’ün daha önce:

  • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik,
  • Türk milletini ve devlet organlarını aşağılama,
  • Kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Övüç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

MURAT ÖVÜÇ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
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