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Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na ‘davet’ yanıtı

Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na ‘davet’ yanıtı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Şubat 2024 - 19:43

AK Parti’nin İBB başkan adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’yla ilgili bir soruya yanıt vererek “Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış” dedi.

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