FATİH ALTAYLI’DAN HAKAN URAL’A SERT TEPKİ: “YEMİN EDİYORUM ÖZEL UÇAK TUTACAĞIM!”

FATİH ALTAYLI’DAN HAKAN URAL’A ÇOK SERT SÖZLER: “KOLPACI, ÖZEL UÇAK TUTUP GÖNDERECEĞİM!”

Gazeteci Fatih Altaylı, Hakan Ural’ın “Cumhurbaşkanım izin versin İsrail’e gidip savaşırım” sözlerini sert bir dille eleştirerek, Ural’a “kolpacı” yakıştırmasında bulundu. Altaylı, açıklamasında Ural’ı ti’ye alarak şunları söyledi:

“Yemin ediyorum, özel uçak tutup onu göndereceğim. İster Gazze’ye ister Kahire’ye… Gitsin de kurtulalım!”

ALTAYLI’DAN ÇOK SERT ÇIKIŞ

Hakan Ural için “Evlat olsa sevilmez” ifadesini kullanan Altaylı, Ural’ın açıklamalarını eleştirirken şunları söyledi:

“Asker kaçağısın, otur sus. Gitmek istiyorsan izin almana gerek yok, git! Ama gitmez, çünkü bunlar sadece konuşur. Kolpacılığın tanımı budur.”

Altaylı, Ural’ın popülerliğini AKP’ye borçlu olduğunu ima ederek, “Hakan Ural’ın, AKP olmasa gündemde yeri yoktu,” ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik açıklamalarına destek veren Hakan Ural, “Cumhurbaşkanım izin versin, İsrail’e gidip savaşırım. Şehit olmayı nasip etsin bana,” demiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Fatih Altaylı’nın Ural’a yönelik sert eleştirileri ve ti’ye alan açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tartışmanın önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.