SERENGİL SİYASİ PARTİ KURUYOR! HEDEF %3 OY.

Sanatçı-televizyoncu ve aktivist kimliğine bir de siyasetçi sıfatını eklemeye hazırlanan Seren Serengil parti kuruyor. Erken seçim söylentilerinin yoğun olduğu günümüzde Seren Serengil’in böyle bir hamle yapmasının önemli bir sebebi var. Hayvanları ve mazlumları koruma içgüdüsü. Yaptığımız söyleşide aynen bu mantıkta hareket edeceğini açıklayıp “YaSEREşam Hakkı Partisi”ni kurma yolunda önemli bir girişimde bulunduğunu söyledi…



Hayvan haklarının aktivist temsilcisi olarak nam salan Seren Serengil’in “160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin uygulanması konusunda tepki vermesi, kanun değişikliğinin sahipsiz hayvanların yaşam hakkının elinden alınmasına sebep olduğu gerekçesiyle, eylemler yapması, toplumun büyük kesiminden, özellikle aydınlardan, sanatçılardan, sağduyu sahibi insanlardan destek almasına yol açtı… Cemiyet hayatının sanatçıların destekledi bu STK yolculuğunda sisteme değil, sadece yaşam hakkının kutsallığı adına yasaların düzeltilmesi değiştirilmesi için farkındalık yaratıyor…

Seren Serengil “sessiz ve masum dostlar” hakkında topluma önemli mesajlar veriyor, eylemler yapıyor. Hayvan sever gönüllülerle birlikte barınakları kontrol ediyor. Sosyal sorumluluk için barınaklarına alınan hayvanların yaşam standartlarını kontrol altında tutuyor, gönüllü ordusuyla hayvan dostları için maddi manevi fedakârlık yapıyor… İşte Seren Serengil’in siyasetle, parti kurma fikriyle ilgili sözleri:

“Hiçbir zaman siyasetle ilgili bir duruş sergilemedim. Siyasete girmeyi hiç istemedim. Çünkü benim için siyaset doğru yapılmadığında “kirlenmenin” dayanılmaz bir başlangıcı… Politik davranmak, ikircikli konuşmak bana uygun değil. Benim siyasete atılma fikrim, masumun, mazlumun yanında olmak. Daha önce Sayın İmamoğlu’na destek verdiğimi ifade etmiştim. Bu tamamen onun vadettiği ve verdiği sözle ilgiliydi. “Hayvan dostlarımızın” itlafına yol açan yasayla ilgili önlem alacağını hatta uygulamayacağını söylemişti. Şimdi maalesef o söz tutulmadı masum hayvan dostlarımız toplatılıyor. Akıbetleri de belli. Yasa diyor ki eğer barınağa alınamıyorsa (ki barınakların yeterli olamayacağını yetkililer de biliyor) bu hayvanların ölümleriyle ilgili yerel yönetimlere yetki veriliyor… Biz buna karşıyız. Bir canlının yaşamının sona ermesine başka bir canlı karar veremez. Vermemeli. Çünkü yaşam hakkı kutsaldır.

Yaşam Hakkı Partisi için çalışmaları başlattık. Çok destekçim var. Her gün 7 milyon kişi beni takip ediyor destek veriyor. Erken seçimle ilgili söylentilerin dolaştığı bu dönemde partimizi kurmayı ve seçimlere yetiştirmeyi planlıyoruz. İskandinav ülkelerindeki ( Finlandiya, Norveç, İsveç) hassasiyetlerden, öne çıkan toplumsal fikirlerini kılavuz alarak yola çıktık. Gönüllü destek veren avukatlarımız parti tüzüğünü bu hassasiyetlere uygun olarak hazırlıyor. Bizim manifestomuz, yaşam hakkı olan herkese, ırk ve cins gözetmeden, bu hakkın teslim edilmesini sağlamak…

Azınlıkların, gayri Müslümlerin, LGBT bireylerin, hayvanların ve doğanın avukatlığını, hak savunuculuğu yapacağız. Aktivist eylemlerim sırasında bana destek veren cemiyet hayatımızdan herkese, sanat dünyasından mitingimize gelerek bizi onurlandıran basta kalbi de super star olan @ajdapekkan yol arkadasim @handeyener ve @sertaberener ‘e @normenderonline ‘e @mustafaceceli ve sayın büyüğüm güzeller güzeli büyük hayvan sever @endermermerci hanımefendiye @bircanbircan ekibine jale’me ve tüm derneklere @sebnemcapa

@basakdizer, @derinmermerci, @fundaarcs, @ecekavran, @haredincer ‘e çok teşekkür ederim. Aslında bizler yüreği çok büyük bir topluluğuz. Türk İnsanı da böyledir. Yaşam hakkı olan herkes kutsaldır ve savunulma hakkı vardır. Masumiyet karinesi bunu gerektirir.



Etnik ve siyasi bir duruşumuz yok ama ilkesel bir tavrımız mevcut. Öncelikle Atatürkçüyüz. Laik ve demokratik sosyal hukuk sisteminde olmayı savunuyoruz. Bu ülkenin cumhuriyet ilke ve inkılapları içinde yönetilmesi, hukukun ve adaletin galip gelmesi, akılcı ve bilimsel bir yapı içinde demokrasinin uygulanmasıdır tek dileğimiz.

Mecliste sporcular var, hatta sinema içinde figüran sayılacak sanatsal geçmişi olmayan insanlar da var. Seçilmiş vekilleri asla küçümsemek istemem. Oylarla siyasetin kalbîne gelen her insanda kitlelerin desteği vardır ve bu demokratik bir hak olduğu için saygı gerektirir… Ben de hiç aklımda olmayan ancak şartların beni buna zorladığı yola girdim. Yani siyaseti seçtim. Çünkü mazlumların hakkını korumak önce bir insan olarak sonra da ülkesini seven bir vatansever, vatanperver bir insan olarak bu benim görevim…

Türkiye’ye yayılmış 40 ilde örgütlenmiş hayvan severler dernekleri var. Onların fikri beni öne çıkardı. Ve o nedenle siyasete karar verdim… Her gün 7 milyon kişi beni, sözlerimi ve anlatımlarımı takip ediyor. Siyasetçilerden özellikle hayvan hakları konusu çok büyük destek alamamış olsam da, hak ettiğime inandığım milletvekili olma yolunda, Türkiye Cumhuriyetinin yüce Meclisinde masumların, masum canlıların, hayvan dostlarımızın hakları için mücadele edeceğim.



Bundan sonrası için tüm barınaklara, o şehrin gönüllüleri gidecek tespit edecekler. Barınakları ve çalışanlarını takip edecek, bize bildirecekler bizde hemen takibe alacağız. Yasadışı işler yapanları tutuklatıp köpekleri de bugün olduğu gibi sahiplenip hepsini çıkaracağız… Biz “barınak” diye yaşam alanı dedikleri yerlerin ölüm kampları olduğunu söylemiştik. Söylediklerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gerçekler gösteriyor. Biz bu kanunun derhal iptalini istiyoruz. @aymbaskanligi neyi bekliyorsunuz? Tüm hayvanlar öldürüldükten sonra mı iptal ettik diyeceksiniz. Bu millet, bu vahşetten sonra bunu beklemeyecektir…

Bakın Ukrayna devlet başkanı Zelensky bir komedyendi. Yıllardır ülkesini Putin’e karşı koruyor mücadele veriyor… Dünyanın süper gücüne adeta kafa tuttu ve mücadelesini bütün halkıyla birlikte veriyor… Benim de arkamda mazlumların yaşam hakkını savunan milyonlar var. Seçimlere girdiğimizde kurduğum partinin genel ortalama içinde %3 bir oy potansiyeline sahip olacağına inanıyorum. Bu da beni meclise sokacaktır. İşte o gün hayvan dostlarının ateşli bir savunucu olacak TBMM de. Bizim için bir milat olacak…”

Seren Serengil’in aktivist ve sanatçı kişiliğine bir de siyasetçi unvanını eklemesi toplum için sürpriz olmayacaktır. Seren Serengil’in hayvan hakları için İnandığı ve hareket ettiği ulvi yolunda başarılarının devamını diliyoruz…