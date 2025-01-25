AVRUPA’DA TÜRK DERBİSİ MÜMKÜN! TUR ŞANSI SON 90 DAKİKADA

Türk Futbolunda Tarihi An! Avrupa’da Türk Derbisi Kapıda

UEFA Avrupa Ligi’nde yedinci hafta maçları tamamlandı ve temsilcilerimizin tur şansı son 90 dakikaya kaldı. Beşiktaş, evinde Athletic Bilbao’yu 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe, Kadıköy’de Lyon ile golsüz berabere kalarak play-off umutlarını son maça taşıdı. Galatasaray ise deplasmanda Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak büyük bir fırsatı kaçırdı ve dokuzuncu sıraya geriledi.

UEFA Avrupa Ligi formatına göre, ilk sekiz sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna kalırken, 9 ile 24. sıradaki ekipler play-off turunda mücadele edecek. Türk futbolunda ilk defa Avrupa kupalarında bir derbi yaşanma ihtimali ise heyecanı artırıyor.

Türk Takımlarının Olası Eşleşmeleri

Mevcut puan durumuna göre:

Galatasaray , Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşebilir.

, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşebilir. Fenerbahçe , Galatasaray veya Bodo/Glimt ile karşılaşabilir.

, Galatasaray veya Bodo/Glimt ile karşılaşabilir. Beşiktaş ise Galatasaray veya Bodo/Glimt ile mücadele edebilir.

Türk futbolseverler, Avrupa’da gerçekleşebilecek bir Türk derbisinin heyecanını şimdiden yaşamaya başladı.

Takımların Tur Atlaması İçin Senaryolar

Galatasaray : Deplasmanda Ajax’ı yenerse son 16’ya direkt kalacak. Beraberlik de yetebilir. Ancak play-off’u şimdiden garantilemiş durumda.

: Deplasmanda Ajax’ı yenerse son 16’ya direkt kalacak. Beraberlik de yetebilir. Ancak play-off’u şimdiden garantilemiş durumda. Fenerbahçe : Midtjylland karşısında galip gelirse play-off’a katılacak. Puan kaybı halinde rakiplerin sonuçları belirleyici olacak.

: Midtjylland karşısında galip gelirse play-off’a katılacak. Puan kaybı halinde rakiplerin sonuçları belirleyici olacak. Beşiktaş: Twente’yi mağlup ederse play-off turunu garantileyecek. Aksi takdirde diğer maçların sonuçları kritik hale gelecek.

Son hafta maçları sonrası Avrupa’daki Türk takımlarının kaderi netleşecek. Taraftarlar, tarihi bir Türk derbisine tanık olma ihtimaliyle nefeslerini tuttu.