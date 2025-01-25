HAMAS’TAN REHİNE KRİZİNDE YENİ ADIM: İSRAİLLİ 4 KİŞİ SERBEST

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA TARİHİ TAKAS: 4 REHİNE SERBEST BIRAKILDI

Gazze’de ateşkesin bir parçası olarak, Hamas tarafından alıkonulan 4 İsrailli kadın rehine serbest bırakıldı. Karşılığında İsrail, 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakmaya hazırlanıyor. Takas, uluslararası arabulucuların girişimiyle Gazze’deki Filistin Meydanı’nda gerçekleşti.

DETAYLAR VE YENİ GELİŞMELER

Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag, İsrail’e ulaştırılmak üzere güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı. Aynı süreçte, İsrail’in serbest bırakacağı Filistinli tutuklular için hazırlıklar devam ediyor.

Ancak Filistinli tutukluların listesi konusunda çıkan anlaşmazlık, arabulucular tarafından çözülmeye çalışılıyor. Serbest bırakılacak 200 Filistinli arasında sınır dışı edilecek 70 kişi olduğu açıklandı.

ATEŞKESİN SONRAKİ AŞAMALARI

Ateşkes anlaşması, üç aşamalı bir süreç öngörüyor. İlk aşamada 42 gün içinde 33 İsrailli esir ve 1900’den fazla Filistinli tutuklu serbest bırakılacak. Takasın devamı Şubat ve Mart aylarında sürecek.

DUYGUSAL ANLAR VE TEPKİLER

Serbest bırakılan İsrailli kadınların gülen yüzleri dikkat çekerken, Filistinli tutukluların işkence izleri ve yorgun bakışları gözlerden kaçmadı. Her iki tarafın destekçileri de yaşananları farklı duygularla karşıladı.

Bu süreç, hem insani hem siyasi sonuçları açısından uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bir gelişme olarak tarihe geçti.