KONYA’DA ÇÖKEN BİNADAN ÖNCE YAPTIKLARIYLA ONLARCA HAYATI KURTARDI

KONYA’DA ÇÖKEN BİNADA FACİAYI ÖNLEDİ: ZİLLERE BASIP ONLARCA CAN KURTARDI

Konya’nın Selçuklu ilçesinde, Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı ve 14 daireli bir bina, akşam saat 20.10’da çöktü. Zemin katta iş yerlerinin bulunduğu bina büyük bir paniğe neden olurken, olayın detayları yürekleri ısıtan bir kahramanlık hikayesini ortaya çıkardı.

SESİ DUYDU, ZİLLERE KOŞTU

Zemin katta bir balık restoranında çalışan Suriye uyruklu Ali Hüseyin, binadan gelen çatırtı seslerini fark etti. Durumu anlayan genç, hızla bina sakinlerini uyarmak için tüm zillere bastı ve bağırarak herkesi binayı tahliye etmeye yönlendirdi.

FACİAYI ÖNLEYEN UYARI

Ali Hüseyin’in dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde bina sakinleri hızla dışarı çıkmayı başardı. Çökme sırasında binada sadece 5 kişi bulunuyordu. 5 saat süren kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarıldı.

“ÇOLUK ÇOCUK KALMADAN HERKESİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK”

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ali Hüseyin şunları söyledi:

“Bir ses duymaya başladık, ardından herkesin ziline bastım. Çoluk çocuk kalmadan herkesi çıkarmaya çalıştık. Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı. Evlerin hepsi doluydu ama tahliye edebildik. Sonrasında ne olduğunu bilmiyorum, gözlerimi kapattım. Ağabeyim beni kaldırıp ambulansa getirmiş.”

KAHRAMANIN MÜDAHALESİ TAKDİR TOPLADI

Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, genç çalışanın kahramanca müdahalesini takdirle karşıladı. Ali Hüseyin’in dikkati, olası bir büyük can kaybının önüne geçti.