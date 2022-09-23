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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı!

İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı!
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23 Eylül 2022 - 17:14
Son dönemde rol aldığı Netflix’in Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizisileriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Birce Akalay, katıldığı davete kıyafet tercihiyle damga vurdu. Sütyensiz tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay flaşların azizliğine de uğradı.

İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 1

Mezarlık ve Kuş Uçuşu dizisindeki başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Birce Akalay bir markanın yüzü oldu. Birce Akalay marka yüzü olduğu seri için davette dikkat çekti.

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 2

Davette pantolon üstüne bady tercih eden güzel oyuncu tarzıyla beğeni topladı. Sütyen giymeyen Akalay flaşlar patlayınca tüm dikkatleri üstüne çekti.

Güzelliğiyle öne çıkan Birce Akalay’a beğeni yağdı.

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 3

Birce Akalay’ın geçtiğiz günlerde estetiksiz hali gündeme gelmişti. Akalay’ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, yüzünde birden fazla estetik olduğunu söyledi.

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 4

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 5

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 6

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 7

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 8

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 9

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 10

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 11

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 12

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 13

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 14

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 15

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 16

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İç çamaşırsız kıyafeti geceye damga vurdu! Flaşların azizliğine uğradı! - Sayfa 17

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