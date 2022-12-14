Karar öncesi İmamoğlu’ndan Saraçhane çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava ediyor.

Saat 16.00’da açıklanacak karar öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları İBB’nin Saraçhane binası önüne çağırdı.

Ekrem İmamoğlu, “16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.” dedi.