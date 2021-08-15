Muharrem İnce’den Yangın Çıkışı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hem orman yangınlarına ilişkin hükümeti eleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 1. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde konuştu. Kongre Divan Başkanlığı’na, Genel Başkanvekili Prof. Dr. Gaye Usluer’in oy birliğiyle seçildi.

Muharrem İnce orman yangınlarına ilişkin olarak Türkiye ile Yunanistan’ın uçak filosunu karşılaştırarak şöyle dedi:

“Yunanistan, Türkiye’nin altıda biri. Yunanistan’da 44 yangın söndürme uçağı var. 20 de helikopter var. Türkiye Cumhuriyeti’ne kayıtlı bir tane yangın söndürme uçağı yok, bir tane. Beyefendinin 13 uçaklı filosu var, bir tane yangın söndürme uçağımız yok. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun.

Seçime giderken, elini vicdanına koy AK Parti’li kardeşim. Adam kendine filo kurmuş, bir tane yangın uçağı almamış. Bunu düşünmeliyiz. O ormanlar hepimizin. Sadece çamlar yanmadı; kurt, kuş börtü böcek yandı, mantarlar yandı, keklikler yandı, tavşanlar yandı, tilkiler yandı, ciğerimiz yandı görmediniz mi? Her yer saray; Ahlat’ta saray, Marmaris’te saray, İstanbul’da saray, Ankara’da saray… Millet sokaklarda boğulmuş. Batsın senin saray merakın batsın.