Ece Gözünü Televizyona Dikti

Ünlü manken ve şarkıcı sunucu Ece Gürsel simdi gözünün televizyonlara dikti.
Sabah kadın programları için gelen teklifleri değerlendireceğinin söylen Gürsel ” pandemi’den sonra
aklımdaydı düşünüyordum.
Güzellik sağlık içeriği bir kadının kendisine nasıl bakmalı hepsi
içinde olan bir program düşünüyordum. Bir çok kanaldan teklif gelince görüşmeler başladı.” dedi.
Altı ay önce yeni yaptığı şarkıdan sonra yeni bir şarkı araştıran Ece Gürsel mankenlik modellik
başarılı oldum oyunculuk ve televizyonda başarılı olacağımı iyi biliyorum deneyeceğim ve
beğeneceksiniz dedi.