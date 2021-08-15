Ece Gözünü Televizyona Dikti

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Ünlü manken ve şarkıcı sunucu Ece Gürsel simdi gözünün televizyonlara dikti.

Sabah kadın programları için gelen teklifleri değerlendireceğinin söylen Gürsel ” pandemi’den sonra

aklımdaydı düşünüyordum.

Güzellik sağlık içeriği bir kadının kendisine nasıl bakmalı hepsi

içinde olan bir program düşünüyordum. Bir çok kanaldan teklif gelince görüşmeler başladı.” dedi.

Altı ay önce yeni yaptığı şarkıdan sonra yeni bir şarkı araştıran Ece Gürsel mankenlik modellik

başarılı oldum oyunculuk ve televizyonda başarılı olacağımı iyi biliyorum deneyeceğim ve

beğeneceksiniz dedi.