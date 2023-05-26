Muharrem İnce’den ikinci tur öncesi kritik mesaj! ‘Yeniden başlıyor, yollara düşüyoruz…’

14 Mayıs seçimlerine kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Mayıs seçimlerine 48 saat dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İnce, şu ifadeleri kullandı:
HİLEYE BAŞVURMADIK
– Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık.
İÇİMİZDE CUMHURİYETİN NEŞESİ
– Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla!
– Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, “İçimizde Cumhuriyetin neşesi” ile yollara düşüyoruz.