Yeni hafta rekorla başladı: Dolar kurunda aylık yükseliş 4 lirayı geçti

Döviz kurları, yeni haftaya yüzde 1 seviyesinde yükselişle başlayarak rekor kırdı.
Dolar/TL, yüzde 0,88’lik yükselişle 23,62 seviyesinden işlem görüyor. Geçen haftayı 23,41 liradan tamamlayan dolar kuru, bugün 23,65’i görerek rekor kırdı.
Dolar kuru, 14 Mayıs’taki seçimlerden sonra 4 liradan fazla yükseldi. Kurun 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan sonraki yükselişi ise 3,5 liranın üzerinde.
Bazı bankalarda dolar satış kuru 25 lirayı geçti. Büyük bankaların neredeyse hepsinde dolar/TL, 24,50 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor.
Euro kuru ise yüzde 1,05’lik yükselişle 25,47 liradan işlem görüyor. Euro/TL, bu sabah 25,53’ü görerek en yüksek seviyeye çıkmıştı.