Müge Anlı’nın canlı yayınında büyük gerginlik!

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Müge Anlı’nın canlı yayınında büyük gerginlik! Arkadaşı Mehmet Ali Tunç ile birlikte intihara kalkıştığı iddia edilen 53 yaşında ve iki çocuk sahibi Şahap Örcün’ün şüpheli kaybı gizemini korurken bugünkü yayında kayıp şahsın kardeşi Adil Örcün, Tunç’un üzerine yürüdü.

Şahap Örcün’ün şüpheli kaybı nedeniyle endişelenen ailesi Müge Anlı’ya katıldı.

Adana’da Şubat ayında kaybolan Şahap Örcün’ün arkadaşı Mehmet Ali Tunç, akşam 19:00 sularında Şahap’la intihar etmek için evden çıktıklarını belirtti. Örcün’ün intihar ettiğini söyleyen Tunç, kendisinin ise Örcün’ün ölmediğini görmesi üzerine atlamaktan vazgeçtiğini söyledi.

Şahap Örcün, Mehmet Ali Tunç’un iddialarına göre daha önce de intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle iki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca, daha sonra gece Çatalan Köprüsü’ne gittiler.

Akıl almaz olay canlı yayında konuşulurken kayıp Şahap Örcün’ün erkek kardeşi Adil, Mehmet Ali Tunç’un üzerine yürüyerek “Ne yaptıysan sen yaptın ağabeyime…” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Tunç’un kafa karıştıran sözleri izleyiciler tarafından da şaşkınlıkla takip ediliyor.