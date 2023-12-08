BAŞKAN GÜRKAN 310 KALICI KONUTU İNCELEDİ

55 Dönümlük Alanda Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor.

310 GEÇİCİ KONUTUN ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Malatya’nın yeniden ayağa kalkması çağdaş ve modern bir şehir hüviyetiyle geleceğe umutla

bakması noktasında her türlü fedakârlıkta bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi esnafların

kalıcı işyerlerine, vatandaşların ise kalıcı konutlarına bir an evvel kavuşması ve hayatın

normale dönmesi için çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile

birlikte sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Malatya’nın yeniden inşası noktasında Çevre, Şehircilik ve

İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hareket ederek 220 dönümlük alanda gerçekleştirilecek

olan çarşı merkezi için yoğun mesai harcarken bir taraftan da konut projelerinin bir an önce

hayat bulması için yoğun bir çalışma içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz

günlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle İsviçre

Merkezli Finans Kuruluşu ile yapılan görüşmeler neticesinde Malatya’ya 310 adet kalıcı

nitelikte geçici konutun çalışmalarına başlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde ilgili

firmaya tahsis edilen 55 dönümlük alan üzerine yapılacak olan 31 metrekare büyüklüğündeki

310 adet geçici konut kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MESTON şirketinin Çamurlu Mahallesi sınırları

içerisinde yer alan ve 310 konutun yapılacağı 55 dönümlük alanda altyapı çalışmalarını hızla

sürdürdüğünü belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “2,5 ay gibi

bir zaman içerisinde 310 tane 1+1 ev yapılarak, vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilecek”

dedi.

310 konutun yapımı için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Çamurlu

Mahalle’mizdeki bu alan belediyemize ve hazineye ait yaklaşık 55 dönümlük bir alan. İsveç

firması ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 1+1, 310 konutun yapımı için

çalışmalar devam ediyor. Bu konutlar her ne kadar geçici konut şeklinde yapılsa da kalıcı

nitelik taşıyor. MESTON şirketimiz tarafından konutların inşası için altyapı çalışmalarını hızlı

bir şekilde yapılıyor. Firmanın bizlere söylemiş olduğu süreye göre burası 2,5 ay gibi bir

zaman içerisinde 310 tane 1+1 ev yapılarak, vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu

çalışmaların Malatya’mıza hayırlı uğurlu olasını temenni ediyorum” diye konuştu.