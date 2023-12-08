BAŞKAN GÜRKAN 310 KALICI KONUTU İNCELEDİ

55 Dönümlük Alanda Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor.
310 GEÇİCİ KONUTUN ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Malatya’nın yeniden ayağa kalkması çağdaş ve modern bir şehir hüviyetiyle geleceğe umutla
bakması noktasında her türlü fedakârlıkta bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi esnafların
kalıcı işyerlerine, vatandaşların ise kalıcı konutlarına bir an evvel kavuşması ve hayatın
normale dönmesi için çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile
birlikte sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Malatya’nın yeniden inşası noktasında Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hareket ederek 220 dönümlük alanda gerçekleştirilecek
olan çarşı merkezi için yoğun mesai harcarken bir taraftan da konut projelerinin bir an önce
hayat bulması için yoğun bir çalışma içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz
günlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle İsviçre
Merkezli Finans Kuruluşu ile yapılan görüşmeler neticesinde Malatya’ya 310 adet kalıcı
nitelikte geçici konutun çalışmalarına başlandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde ilgili
firmaya tahsis edilen 55 dönümlük alan üzerine yapılacak olan 31 metrekare büyüklüğündeki
310 adet geçici konut kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MESTON şirketinin Çamurlu Mahallesi sınırları
içerisinde yer alan ve 310 konutun yapılacağı 55 dönümlük alanda altyapı çalışmalarını hızla
sürdürdüğünü belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “2,5 ay gibi
bir zaman içerisinde 310 tane 1+1 ev yapılarak, vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilecek”
dedi.
310 konutun yapımı için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Çamurlu
Mahalle’mizdeki bu alan belediyemize ve hazineye ait yaklaşık 55 dönümlük bir alan. İsveç
firması ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 1+1, 310 konutun yapımı için
çalışmalar devam ediyor. Bu konutlar her ne kadar geçici konut şeklinde yapılsa da kalıcı
nitelik taşıyor. MESTON şirketimiz tarafından konutların inşası için altyapı çalışmalarını hızlı
bir şekilde yapılıyor. Firmanın bizlere söylemiş olduğu süreye göre burası 2,5 ay gibi bir
zaman içerisinde 310 tane 1+1 ev yapılarak, vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu
çalışmaların Malatya’mıza hayırlı uğurlu olasını temenni ediyorum” diye konuştu.