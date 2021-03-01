Fatih Altaylı ”İktidar Seçimlere OHAL Altında Gitmeyi Planlıyor”

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde “Yargı Reformu torba ile çöpe atılıyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı yazısında, Meclis’e sunulan yeni torba yasayla, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in bazı yetkilerinin uzatılmak istendiğini ve iktidarın amacının 2023 seçimlerine OHAL şartlarında gitmek arzusu olduğunu ifade etti.

Altaylı’nın yazısı şöyle:

“Biliyorsunuz, iktidar Avrupa ile ilişkileri düzeltmek ve meşhur “Ey”lerden geri adım attığını göstermek için bir süre önce bir “Yargı Reformu Paketi” açıkladı. Çok da şahane olmasa da ciddi gelişmeler içeren bir paketti. En azından Türkiye standartları için.

İyimserler de ‘Aaa, galiba iktidar bir miktar özgürlükçü olmaya karar verdi. Herhalde AK Parti kuruluş kodlarına dönerek 2023”e hazırlanmak istiyor’ diye düşündüler. Şüpheciler ise ‘Hele bir uygulamayı görelim’ dediler. Kötümserler ise ‘Çok da heveslenmeyin. Hiçbir şey değişmez. Bu iş Avrupa’nın gözünü boyamak için yapılıyor’ diye güvensizliklerini belirttiler.

Ve şimdi iktidar partisi yine, yeni bir “torba yasa” ile iyimserlerin de, şüphecilerin de haksız ve hatta kötümserlerin bile Türkiye’ye göre iyimser sayıldığını gösterecek bazı yasalar ve uzatmalar getiriyor.