MSB’DEN İMRALI’YA SİLAH BIRAKMA YANITI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İmralı Adası’ndan yapılan terör örgütü PKK’ya yönelik silah bırakma çağrısına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, PKK ve tüm bağlı grupların terör faaliyetlerine son vererek, koşulsuz olarak silah bırakmaları gerektiğini vurguladı.

MSB, yaptığı açıklamada terör örgütü PKK’nın ve onunla bağlantılı tüm grupların derhal silah bırakması ve terör faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti. Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Açıklamada, silah bırakma çağrısının yalnızca terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi ve örgütün feshedilmesi için geçerli olduğu ifade edildi. Bakanlık, bu tür çağrıların kamuoyunu yanıltıcı hale gelmemesi için ateşkes gibi unsurların gündeme getirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE’NİN KARARLI DURUŞU

MSB’nin açıklaması, Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlı duruşunun devam edeceği mesajını verdi. PKK’ya yönelik operasyonların süreceği, bölgedeki güvenliğin sağlanması için tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI VE SONRASI

İmralı Adası’ndan yapılan çağrının, PKK’nın silah bırakması ve teslim olması yönünde bir adım atılmasının gerektiği ifade ediliyor. MSB, bu çağrının, terörün sona ermesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com