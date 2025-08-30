2025-26 SÜPER LİG’E MEHMET ALİ YILMAZ ADI VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-26 Trendyol Süper Lig sezonuna futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden Mehmet Ali Yılmaz’ın adının verilmesine karar verdi. Bu yılki kampanyanın “Mehmet Ali Yılmaz Sezonu” olarak anılacak olması, hem spor camiasında hem de taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Mehmet Ali Yılmaz, sadece Trabzonspor’un efsane başkanı olmakla kalmadı; aynı zamanda gençlik ve spor alanında devlet hizmeti de verdi. İki ayrı dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlendi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha özerk bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunarak modern futbolun altyapısına önemli katkılar sağladı. Trabzonspor’da üç dönem kulüp başkanlığı yaptı ve bu süre zarfında Takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası’nı birer kez kazanarak tarih yazdı.

TFF’nin bu kararı, Mehmet Ali Yılmaz’ın spora yaptığı sayısız hizmetin ve örnek spor adamı kimliğinin bir nişanesi olarak değerlendiriliyor. Federasyon, bu sezonu adını taşıyan büyük spor insanına vefa göstererek anmayı amaçlıyor.

Sezon boyunca taraftarlar, stadyumlarda ve medya mecralarında Mehmet Ali Yılmaz’ın isminin anons edilmeye devam edeceğini, birçok etkinlikle de adının yaşatılacağını bekliyor. Böylece Türk sporunun önemli bir figürü olan Yılmaz’ın mirası, sadece tarihe değil, günümüz Süper Lig’ine de taşınmış olacak.

