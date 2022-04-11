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Motorine indirim geliyor!

Motorine indirim geliyor!
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11 Nisan 2022 - 10:52

Geçtiğimiz hafta 98 dolara kadar gerileyen brent petrol fiyatı 102 dolardan kapanış yapmasının ardından 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 2’den fazla değer kaybetti. Bu düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağı iddia edildi.

Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi bekleniyor.

NTV’nin aktardığına göre; Pazartesi ve salı günleri arasında ise benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 21.22 TL’den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL’den satılıyor.

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