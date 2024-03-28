Moskova’yı kana bulayan saldırıda endişe yaratan detay

Rusya’nın başkenti Moskova’da geçen cuma yaşanan terör saldırısında can kaybının açıklanandan çok daha fazla olduğu iddia edildi.
Rus güvenlik kurumlarıyla bağlantılı Telegram hesabı Baza’nın haberine göre, saldırı sırasında Crocus konser salonunda bulunan 95 kişinin akıbeti belirsiz. Ailelerinin ulaşamadığı bu kişilerin, kimliği belirlenen kurbanlar arasında yer almadığı bildirildi.
Yetkililer, IŞİD’in üstlendiği saldırıda onlarca kişinin vurularak, çok sayıda kişinin de binada çıkan yangında boğularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Baza’ya konuşan bir kaynak, yangın ve binanın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda kurbanın teşhis edilemediğini belirtti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün internet sayfasında, terör saldırısında ölenlerin listesini güncellemiş ve can kaybının 143’e yükseldiğini duyurmuştu.