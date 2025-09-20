  1. Haberler
  3. Fransa, Filistin Devleti’ni 22 Eylül’de Tanıyacak

Fransa, Filistin Devleti’ni 22 Eylül’de Tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devleti’ni 22 Eylül’de tanımaya hazırlanıyor. Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, adımı bir barış planı kapsamında atacaklarını belirtti.

Macron, Filistin yönetimine taleplerini ilettiğini ve Abbas’ın gelecekteki Filistin Devleti’nin istikrarını sağlamak için reformları uygulama kararlılığını yinelediğini aktardı. Fransa’nın bu süreçte Filistin makamlarına destek vermeye devam edeceği belirtildi.

Portekiz de Tanıyacak

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, ülkenin pazar günü Filistin’i resmi olarak tanıyacağını açıkladı. Tanıma kararı, gelecek hafta düzenlenecek Üst Düzey Konferans öncesinde gerçekleşecek.

Avrupa’da Filistin’in Durumu

AB üyesi ülkelerden yalnızca birkaçı Filistin’i devlet olarak tanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kasım 2012’de Filistin’in gözlemci statüsünü “üye olmayan devlet”e yükselterek fiili tanımayı onaylamıştı.

Portekiz’in kararı, Gazze’deki saldırılar nedeniyle artan küresel tepkiler ve insani kriz sonrasında geldi.

