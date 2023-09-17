Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar belirsizliği sona erdi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden Vincent Aboubakar ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten yeni açıklama yapıldı. Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar’ın İstanbul’a dönerek Trabzonspor maçı için yapılan antrenmanda yer aldığını belirtti.
ANTRENMANA KATILDI
Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul’a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır” ifadeleri yer aldı.
DERBİ YARIN
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın Trabzonspor’a konuk olacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.