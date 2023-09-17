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Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar belirsizliği sona erdi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar belirsizliği sona erdi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Eylül 2023 - 14:29
Beşiktaş’ta özel izinle milli takım kampından sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden Aboubakar’ın Trabzonspor maçı kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusuydu.

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