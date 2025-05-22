CRISTIANO RONALDO’DAN VEDA MESAJI!

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 33. haftasında oynanan Al Nassr – Al Khaleej karşılaşmasının ardından taraftarlara veda etti. Al Nassr’ın 2-0 galibiyetiyle sona eren mücadelede Ronaldo’nun maç sonunda tribünlere yönelerek el sallaması, “veda etti” şeklinde yorumlandı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

PENALTIYI ÖNCE KAÇIRDI, SONRA AFFETTİRDİ

Karşılaşmanın 75. dakikasında Jhon Duran’ın attığı golle öne geçen Al Nassr, 90+7’de Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan bulduğu golle skoru belirledi. Mücadelenin 65. dakikasında penaltı kaçıran Portekizli yıldız, uzatmalarda ağları havalandırarak hatasını telafi etti. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, Ronaldo’nun son düdük sonrası taraftarlara el sallayarak sahadan ayrılması oldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Cristiano Ronaldo’nun sezon sonunda Al Nassr ile olan sözleşmesi sona eriyor. Kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, yıldız oyuncunun sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi. Ronaldo’nun vedası, ayrılığın artık kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

BEŞİKTAŞ İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’den Beşiktaş’ın Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Ancak siyah-beyazlı kulüp, bu iddiaları kısa sürede yalanlayarak resmi bir görüşme olmadığını açıklamıştı. Ronaldo’nun kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise futbol dünyasında merak konusu olmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr taraftarlarına veda ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Binlerce kullanıcı, Portekizli yıldızın bir dönemin daha sonuna geldiğini belirterek, yeni adresi konusunda tahminlerde bulundu.