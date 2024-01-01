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Monica Belluci de oynuyordu… Yılmaz Erdoğan’a ‘gergedan’ cezası

Monica Belluci de oynuyordu… Yılmaz Erdoğan’a ‘gergedan’ cezası
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29 Ağustos 2024 - 19:50
Monica Bellucci ve Yılmaz Erdoğan’ı rol aldığı “Gergedan Mevsimi” filmi bir yayın platformuna satılınca olanlar oldu. Filmin yönetmeni Bahman Ghobadi, yapımcı BKM’ye dava açtı. Filmin izinsiz erişime sokulduğunu dile getiren Ghobadi, maddi – manevi tazminat talep etti.

İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’nin yazıp yönettiği, başrollerinde Monica Bellucci, Yılmaz Erdoğan, Beren Saat ve Caner Cindoruk’un oynadığı “Gergedan Mevsimi” filmi 2012 yılında vizyona girdi. Filmin yapımcılığını üstlenen firma BKM, filmi bir dijital yayın platformuna sattı. Olaylar tamda bu noktada başladı. Durumu kabul etmeyen İranlı yönetmen Ghobadi, BKM’ye dava açtı.

SÖZLEŞMEYE AYKIRI HAREKET

Ghobadi, 2011 yılında BKM ile sözleşme imzaladıklarını, 2012’de ise sözleşmenin yenilendiğini ancak şirketin sözleşme hükümlerine aykırı olarak filmi, 190 ülkede yayın yapan bir platforma sattığını belirtti. Filmin izinsiz şekilde erişime sokulduğunu öne süren İranlı yönetmen, maddi ve manevi tazminat talep etti. Bunun üzerine yaşanan yeni gelişmede Mahkeme, Ghobadi’yi haklı bularak BKM’nin 40 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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