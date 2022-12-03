Dünya Kupası’nın ilk çeyrek finalisti Hollanda oldu! ABD, Dumfries’i tutamadı

Hollanda, ABD’yi 3-1 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası’nın ilk çeyrek finalisti oldu. Dumfries karşılaşmayı 1 gol, 2 asistle tamamladı.
2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Hollanda ile ABD karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanan Hollanda, adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Depay ile öne geçen Avrupa ekibi, 45+1. dakikada Blind ile farkı 2’ye çıkardı.
ABD, Antalyasporlu Hagi Wright’ın 76. dakikadaki golüyle umutlansa da sahneye Dumfries çıktı.
İlk iki golün asistini yapan Hollandalı sağ bek, takımının 3. golünü attı ve skoru belirledi.
Hollanda, çeyrek finalde Arjantin-Avustralya eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
İLK 11’LER
Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay
ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Musah, Adams, McKennie, Ferreira, Weah, Pulisic