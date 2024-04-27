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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı

Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Nisan 2024 - 14:20

2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen sunucu ve model Buse İskenderoğlu iddialı tarzı ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı. İskenderoğlu’nun o karesine yorum yağdı.

Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 1

“Türkiye’de modellik kalmadı zaten” açıklamasında bulunan 2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 2

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model muhteşem fiziğini sergilediği pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor.

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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 3

OLAY POZ!

Buse İskenderoğlu bu defa jean bir pantolon giydi ancak üzerine hiçbir şey giymedi. Göğüslerini eliyle kapatan ünlü modelin üstsüz pozu sosyal medyayı salladı.

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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 4

YORUM YAĞDI

İskenderoğlu’nun gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 5

Ünlü modele sosyal medyada; ‘Ne gerek vardı?, ‘Bu kadarı da fazla’ gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da ‘Harikasın’, ‘Çok cesur’ gibi yorumlar da bulundu.

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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 6
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 7
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 8
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 9
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 10
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 11
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 12
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 13
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 14
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 15
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 16
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 17
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı - Sayfa 18
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Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu üstsüz poz verdi! Eliyle kapadı, sosyal medya yıkıldı
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