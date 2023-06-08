Meksika’da Türkiye skandalı! Depremzedelere bağışlanan ürünlerin akıbeti belli oldu

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye’nin yanında yer alırken Meksika bir skandala sahne oldu. Meksikalı gazeteci depremzedelere bağışladığı ürünleri adım adım takip etti ve belediyenin yardımları markete sattığını öne sürdü.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta 9 saat ara ile meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.

Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

MEKSİKALI GAZETECİ ORTAYA ÇIKARDI

Depremin ardından yurt içi ve yurt dışından Türkiye’ye yardım yağdı. Meksika da Türkiye’ye büyük destek veren ülkeler arasında yer alırken Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira’nın iddiası ülkenin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Depremzedelere yardım etmek için harekete geçen Cerdeira, Mexico City Belediyesi’ne Türkiye’deki depremzedelere gönderilmesi için bol bol pirinç ve tuvalet kağıdı bağışladı.

İÇLERİNE TAKİP CİHAZI YERLEŞTİRDİLER

Bağışlanan kolilerin içine Apple’ın takip çipi AirTag yerleştirdi ve koliyi adım adım takip etti.

Meksikalı gazeteci bu takip neticesinde bağışladığı ürünlerin Türkiye’ye gönderilmediğini, belediye tarafından yerel bir markete satıldığını iddia etti.

Söz konusu iddia kısa sürede büyük tepkiye neden olurken belediyeden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAYNAK : www.posta.com.tr